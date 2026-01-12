VIDEO: Bývalý brankár Slovana stratil nervy. Pustil sa do spoluhráčov, udieral ich hlavou

Počas zápasu 14. kola saudskoarabskej futbalovej ligy medzi tímami Al-Rijád a Al-Fajcha sa odohral veľmi kontroverzný incident. Jeho súčasťou bol bývalý brankár ŠK Slovan Bratislava Milan Borjan.
Po momente v blízkosti brány hostí sa kanadský gólman ostro pustil do svojho spoluhráča Teddyho Okoua. Ten sa nedal, a tak ho Borjan udrel hlavou.
Situácia sa rýchlo vyhrotila, keď sa do hry zapojili ďalší hráči Al-Rijádu, ale brankár nebol "pri zmysloch" a zasadil úder priamo do tváre aj kapitánovi tímu Yoannovi Barbetovi, ktorý sa snažil Kanaďana upokojiť.
Rozhodca sa prekvapujúco rozhodol Borjana nepotrestať ani len žltou kartou. Je otázne, či to bola len jedna konkrétna situácia zo stretnutia, alebo sú problémy medzi hráčmi dlhodobého charakteru.
VIDEO: Správanie Borjana
Zápas sa nakoniec skončil remízou 1:1 vďaka vyrovnávajúcemu gólu z nadstaveného času druhého polčasu zásluhou Barbeta.
V tabuľke si lepšie počína Al-Fajcha, ktorá je na 11. mieste, zatiaľ čo Al-Rijád až 15. Iba jediný bod má k dobru pred tromi priečkami zaručujúcimi zostup do nižšej súťaže.