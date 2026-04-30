VIDEO: Ronaldo pokoril ďalšiu gólovú métu. Jeho tím natiahol víťaznú sériu a je blízko k titulu

Cristiano Ronaldo
TASR|30. apr 2026 o 10:31
ShareTweet0

Presadil sa hlavičkou a pridal 25. gól v ligovej sezóne.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo otvoril 970. kariérnym gólom skóre v ligovom dueli proti Al-Ahli.

Jeho Al-Nassr má po víťazstve 2:0 na čele pred druhým Al-Hilal osembodový náskok a naprieč súťažami vyhral 20 duelov v sérii.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty je štyri kolá pred koncom súťaže blízko k premiérovému titulu v Saudskej Arábii.

VIDEO: Zostrih zápas Al-Nassr - Al-Ahli

Joao Felix si zobral do rúk zahrávanie rohového kopu a našiel svojho krajana v pokutovom území. Ronaldo sa presadil hlavičkou a pridal tak 25. gól v ligovej sezóne.

Skóre uzavrel Kingsley Coman. V saudskej Premier League odohrá Al-Nassr ešte štyri stretnutia, Al-Hilal má zápas k dobru. Pripomenula agentúra DPA.

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Saudi Pro League»VIDEO: Ronaldo pokoril ďalšiu gólovú métu. Jeho tím natiahol víťaznú sériu a je blízko k titulu