VIDEO: Ronaldo pokoril ďalšiu gólovú métu. Jeho tím natiahol víťaznú sériu a je blízko k titulu

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo otvoril 970. kariérnym gólom skóre v ligovom dueli proti Al-Ahli.
Jeho Al-Nassr má po víťazstve 2:0 na čele pred druhým Al-Hilal osembodový náskok a naprieč súťažami vyhral 20 duelov v sérii.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty je štyri kolá pred koncom súťaže blízko k premiérovému titulu v Saudskej Arábii.
Joao Felix si zobral do rúk zahrávanie rohového kopu a našiel svojho krajana v pokutovom území. Ronaldo sa presadil hlavičkou a pridal tak 25. gól v ligovej sezóne.
Skóre uzavrel Kingsley Coman. V saudskej Premier League odohrá Al-Nassr ešte štyri stretnutia, Al-Hilal má zápas k dobru. Pripomenula agentúra DPA.