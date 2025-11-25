Zomrel bývalý reprezentant Československa na OH. Jeho syn pôsobí v Slovane

Mikuláš Krnáč.
Mikuláš Krnáč. (Autor: Facebook/FK Inter Bratislava)
Sportnet|25. nov 2025 o 07:13
Za Inter nastrieľal rovných 50 gólov.

BRATISLAVA. Vo veku 78 rokov zomrel bývalý hráč Interu Mikuláš Krnáč.

V najvyššej československej súťaži odohral vo farbách Interu Bratislava 133 zápasov a nastrieľal rovných 50 gólov. Bratislavský klub o tom informoval na facebooku.

S reprezentáciou Československa štartoval na OH 1968 v Mexico City. Za olympijský tím odohral 4 zápasy a strelil 1 gól.

Jeho syn Martin Krnáč je bývalý brankár. Aktuálne pôsobí ako tréner brankárov v slovenskej ženskej futbalovej reprezentáci i v Slovane Bratislava.

Posledná rozlúčka s Mikulášom Krnáčom sa uskutoční v piatok, 28.11 o 10:00 na cintoríne vo Vrakuni.

