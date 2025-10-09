S tímom bol až do úplného konca. Tréner slávneho klubu podľahol ťažkej chorobe

BRATISLAVA. Tréner Boca Juniors Miguel Ángel Russo zomrel v stredu vo veku 69 rokov po dlhej bitke s rakovinou, oznámil klub.
Russo, o ktorého sa v posledných mesiacoch starali doma po viacerých hospitalizáciách, musel pre chorobu odstúpiť od každodenných trénerských povinností.
Napriek zhoršujúcemu sa zdraviu však zostával aktívne zapojený do diania v tíme – udržiaval úzky kontakt so svojimi trénerskými kolegami aj vedením klubu.
Russo viedol Bocu počas troch pôsobení. V roku 2007 ju priviedol k triumfu v Copa Libertadores, v roku 2020 získal s klubom argentínsky titul a tento rok ho viedol aj na MS klubov.
Mimo Argentíny trénoval Universidad de Chile, španielsku Salamancu, mexické Morelio, ako aj tímy Alianza Lima, Cerro Porteño, Millonarios a saudský Al-Nassr.
Ako bývalý hráč Estudiantes odohral za klub viac než 400 zápasov a získal dva domáce tituly.