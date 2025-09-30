Strelec a Boženík sa stretli vo vzájomnom súboji. Do hry zasiahol aj Rigo

MIDDLESBROUGH. Futbalisti FC Middlesbrough remizovali v 8. kole druhej najvyššej anglickej Championship.
Na domácom trávniku si rozdelili body so Stoke City po výsledku 0:0.
V základnej zostave domácich nechýbal David Strelec, ktorý zišiel z ihriska v 64. minúte. V drese hostí sa predstavil od úvodných minút Róbert Boženík, ktorý bol vystriedaný v 73. minúte.
Od začiatku druhého polčasu nastúpil do hry aj ďalší slovenský futbalista Tomáš Rigo. Middlesbrough ostal lídrom súťaže, Stoke patrí druhá priečka.