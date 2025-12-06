Strelec naháňal obranu a vymýšľal góly. Nový tréner si ho naštudoval v drese Slovana

Keď tím prevezme nový tréner, v kádri nastanú zmeny. Niektorí hráči prídu o svoje miesto v zostave. To však nie je prípad Dávida Strelca.
Jeho Middlesbrough prevzal pred dvoma týždňami švédsky kouč Kim Hellberg, ktorému slovenský útočník okamžite padol do oka.
„Mám ho rád. Myslím si, že má skvelé kvality a je to veľmi dobrý chlapec. Vždy sa usmieva," poznamenal Hellberg.
Strelec odohral pred jeho príchodom za Middlesbrough desať zápasov, v ktorých skóroval len raz, a to pri domácej premiére s West Brom (2:1).
„Je to sebavedomý a usmievavý chlapec," tvrdil o ňom predošlý kouč Middlesbrough Rob Edwards.
Strelí veľa gólov, dúfa nový kouč
Strelec vynechal po návrate z reprezentácie dva ligové zápasy pre zranenie vo vrchnej časti chodidla. „Mal tam ranu. Keď odišiel reprezentovať, zhoršilo sa mu to," vravel prednedávnom asistent trénera Adi Viveash.
Slovenský útočník sa vrátil na trávnik skôr, než sa predpokladalo, a to pri výhre jeho Middlesbrough nad Derby County (2:1), keď prišiel na ihrisko v 54. minúte.
V dueli dvakrát vystrelil, no ani raz neskóroval.
„Som si stopercentne istý, že počas sezóny strelí veľa gólov," tvrdil neskôr o Strelcovi súčasný kouč Kim Hellberg a dodal: „Chce sa učiť. Je to dobrý chlapec. Bude pre nás veľmi platný hráč."
Pod vedením Roba Edwardsa hral Strelec často pod hrotom. Bol niečo ako stredný útočník. „Vnímam ho skôr ako deviatku," vysvetlil svoj plán nový kouč Hellberg.
Študoval Strelcove koncovky
Švédský tréner si pred príchodom do Anglicka detailne pozrel góly svojich útočníkov za posledné štyri roky. Nechýbali medzi nimi presné zásahy Dávida Strelca v drese bratislavského Slovana.
„Nakreslil som si mapu, odkiaľ strieľali góly, koľko dotykov s loptou pri nich mali. Snažil som sa zistiť, v ktorých priestoroch sú najlepší," ozrejmil.
Hellberg si chcel podrobne naštudovať ofenzívne schopnosti slovenského útočníka.
„Má veľkú kvalitu v poslednej prihrávke a pri kombináciách. Myslím si, že je to hráč, ktorý by mal ohrozovať šestnástku súpera. Myslím si, že je v nej veľmi silný. V hre má veľa dobrých pohybov," zhodnotil tréner.
Najnovšie postavil slovenského útočníka do základnej zostavy v dueli 19. kola anglickej Championship proti Hull City. Ukázalo sa to ako správny krok.
Patril k najlepším na ihrisku
Neprešlo ani desať minút od začiatku stretnutia a Dávid Strelec sa strelecky presadil.
Po dobrom nábehu do súperovej šestnástky si našiel voľný priestor, kam sa odrazila lopta, ktorú nekompromisne poslal do siete.
O niekoľko minút neskôr mohol Strelec pridať aj druhý presný zásah, keď po skvelom napádaní vypichol loptu obrancovi súpera, no z dobrej streleckej pozície netrafil bránu.
Middlesbrough pokračoval v agresívnom pressingu, pri ktorom zohrával dôležitú úlohu práve Strelec, ako najvyššie postavený hráč svojho tímu v poli.
VIDEO: Zostrih zápasu Hull City - Middlesbrough
Slovenský útočník v 32. minúte naháňal obrancu Hull City až ku koncovej čiare. Ten pod tlakom odkopol loptu priamo na kopačky Tommyho Conwaya.
Ten ju posunul na Alexa Gilberta, ktorý ju prudkou strelou poslal do siete. Strelec sa tak postaral o prvý gól Middlesbrough v zápase, pričom pri druhom vybojoval loptu.
Len tri gólové dotyky s loptou
„Veľmi sa mi páči spolupráca Dávida Strelca s Tommym Conwayom. Prvý gól udal tón zápasu. Bol fantastický," tvrdil pre BBC Sport Neil Maddison, bývalý hráč Middlesbrough.
Britský klub nakoniec triumfoval výsledkom 4:1, keď všetky štyri góly strelil už v prvej polovici duelu.
„Hrali sme úžasný útočný futbal. Prvý polčas, čo sa týka našej odvahy a kvality, ktorú sme mali, bol úžasný na sledovanie," zhodnotil triumf kouč Kim Hellberg.
Dávid Strelec má na svojom konte dva góly v tomto ročníku, pričom na ne potreboval sedemnásť streleckých pokusov.
Zaujímavosťou je, že len trikrát vystrelil pravou nohou, z toho dvakrát gólovo. Zároveň sa v oboch gólových momentoch presadil z hranice päťky a zaznamenal pri nich dohromady len tri dotyky s loptou.
Strelec tak ukazuje, že exceluje v hľadaní si správneho postavenia pred bránkou súpera. Často sa nachádza v optimálnych pozíciách na skórovanie. Vyniká aj pri tvorbe príležitostí svojho tímu. Rád sa zapája do budovania akcií.
Podľa tamojších expertov a novinárov je Kim Hellberg lepší trénerský "fit" pre ofenzívne schopnosti Dávida Strelca.