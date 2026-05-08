Špionáž pred súbojom o Premier League? Strelca a spol. si mal súper natáčať počas tréningu

Southampton FC čelí obvineniu, že si pred sobotňajším úvodným semifinále play-off o postup do Premier League nakrúcal tréningy Middlesbrough. Informovalo o tom vedenie druhej anglickej ligy s tým, že už začalo vyšetrovanie.
S obvinením prišlo Middlesbrough, ktoré vo štvrtok údajne vo svojom tréningovom centre pristihlo jedného z členov realizačného tímu Southamptonu, ako si fotí a nakrúca prípravu domáceho tímu.
"Požiadali sme Southampton, aby sa k obvineniu vyjadril," uviedla English Football League, ktorá riadi nižšie anglické profesionálne súťaže.
Podľa stanovených pravidiel je totiž zakázané 72 hodín pred zápasom sledovať alebo sa snažiť sledovať prípravu súpera.
Middlesbrough čaká domáce stretnutie so Southamptonom v sobotu, odveta sa hrá v utorok. Druhú dvojicu tvoria Millwall a Hull. Do Premier League postúpi iba víťaz finále. Priamy postup si zabezpečili Coventry a Ipswich.