Middlesbrough je späť na čele, porazil vlaňajšieho účastníka PL. Strelec nastúpil od začiatku

Momentka zo zápasu Middlesbrough - Ipswich
Momentka zo zápasu Middlesbrough - Ipswich (Autor: X/Middlesbrough FC)
Sportnet|17. okt 2025 o 23:05
ShareTweet0

Druhé Coventry má zápas k dobru.

Championship - 10. kolo

Middlesbrough - Ipswich 2:1 (1:1)

Góly: 45.+2 Kipre (vlastný), 55. Whittaker - 76. O`Shea

MIDDLESBROUGH. Futbalisti Middlesbrough v základnej zostave s Davidom Strelcom zvítazili v zápase 10. kola Championship nad minuloročným účastníkom Premier League Ipswichom 2:1.

V tabuľke druhej najvyššej anglickej súťaže sa tak vrátili na prvú priečku o dva body pred Coventry, ktoré má zápas 10. kola k dobru.

David Strelec odohral v útoku 69 minút, keď ho v druhom polčase vystriedal Mamadou Kaly Sene. Trávnik opúšťal za stavu 2:0 pre domácich.

Tabuľka Championship

Anglicko

Momentka zo zápasu Middlesbrough - Ipswich
Momentka zo zápasu Middlesbrough - Ipswich
Middlesbrough je späť na čele, porazil vlaňajšieho účastníka PL. Strelec nastúpil od začiatku
pi 23:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Middlesbrough je späť na čele, porazil vlaňajšieho účastníka PL. Strelec nastúpil od začiatku