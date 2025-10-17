Middlesbrough je späť na čele, porazil vlaňajšieho účastníka PL. Strelec nastúpil od začiatku

Championship - 10. kolo
Middlesbrough - Ipswich 2:1 (1:1)
Góly: 45.+2 Kipre (vlastný), 55. Whittaker - 76. O`Shea
MIDDLESBROUGH. Futbalisti Middlesbrough v základnej zostave s Davidom Strelcom zvítazili v zápase 10. kola Championship nad minuloročným účastníkom Premier League Ipswichom 2:1.
V tabuľke druhej najvyššej anglickej súťaže sa tak vrátili na prvú priečku o dva body pred Coventry, ktoré má zápas 10. kola k dobru.
David Strelec odohral v útoku 69 minút, keď ho v druhom polčase vystriedal Mamadou Kaly Sene. Trávnik opúšťal za stavu 2:0 pre domácich.