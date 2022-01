Michalovčania začali prípravu bez posíl, Žofčák túži prekonať klubový rekord

Do konca základnej časti zostávajú tri kolá, Michalovce sa v nich stretnú doma so Sereďou, vonku so Žilinou a doma so Senicou. Na Senicu, ktorá zimuje na 6. priečke, strácajú jeden bod, no pre michalovský postup bude dôležitý už duel proti Seredi.

"Podstatné je, že sme v hre. Nasledujúcich päť týždňov sa budeme koncentrovať na zápas so Sereďou. Spravíme všetko pre to, aby sme v ňom uspeli.

Jesenná časť bola veľmi zvláštna. Hrali sme dobre a nezískavali sme body, potom sme odohrali horší zápas a zvíťazili sme. Verím, že jarnú časť odštartujeme úspešne," poznamenal Nemec.

Spoliehať sa bude aj na útočníka Mateja Trusu, ktorý sa na jeseň prezentoval 6 gólmi a je najlepší strelec mužstva.

"Som za to rád, ale vždy to môže byť aj lepšie. Je na čom stavať. Chcem prekonať klubový rekord, ktorým je 8 gólov v sezóne. Verím, že sa dostaneme do prvej šestky," skonštatoval Trusa, ktorému chce k nadviazaniu streleckej fazóny pomôcť aj Igor Žofčák.