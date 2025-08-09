ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (3. kolo)

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 3. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
09.08.2025 o 18:00
3. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Glova – Bednár, Roszbeck..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola Niké ligy medzi Michalovcami a Žilinou.
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
Michalovčanov odpisovali, ale tí sa snažia robiť opak. A zatiaľ im to vychádza. Na hodnotenia je skutočne skoro, no Zemplín získal 4 body. Mimoriadne cennú remízu 1:1 uhral v Dunajskej Strede, doma to naplno rozbalil proti Komárnu, ktorý porazil 3:1.
MŠK ŽILINA
Žilina na katastrofálnom teréne v Skalici vydrela bod, vypadnutie z Konferenčnej ligy s Rakówom bolel. Pod Dubňom sa chceli rehabilitovať v ligovom stretnutí proti Tatranu Prešov. Herne to bolo veľmi slabé, Žiline však vyšiel koniec polčasu a Filip Kaša strelil gól, ktorý napokon stačil na tri body. V týchto dňoch ale kabínu opustil Dávid Ďuriš. Jeho novým pôsobiskom sa stal Trondheim Rosenborg a adresu bude údajne meniť aj Gidi, po ktorom siahajú predstavitelia FC Cincinnati.
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
Michalovčanov odpisovali, ale tí sa snažia robiť opak. A zatiaľ im to vychádza. Na hodnotenia je skutočne skoro, no Zemplín získal 4 body. Mimoriadne cennú remízu 1:1 uhral v Dunajskej Strede, doma to naplno rozbalil proti Komárnu, ktorý porazil 3:1.
MŠK ŽILINA
Žilina na katastrofálnom teréne v Skalici vydrela bod, vypadnutie z Konferenčnej ligy s Rakówom bolel. Pod Dubňom sa chceli rehabilitovať v ligovom stretnutí proti Tatranu Prešov. Herne to bolo veľmi slabé, Žiline však vyšiel koniec polčasu a Filip Kaša strelil gól, ktorý napokon stačil na tri body. V týchto dňoch ale kabínu opustil Dávid Ďuriš. Jeho novým pôsobiskom sa stal Trondheim Rosenborg a adresu bude údajne meniť aj Gidi, po ktorom siahajú predstavitelia FC Cincinnati.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
5
AS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
4:5
3
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
0:0
1
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
0
1
0:3
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body