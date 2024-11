Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu osemfinále Slovnaft Cupu medzi Michalovcami a Žilinou.



MFK Zemplín Michalovce



Michalovčania sa držia v pohári. Do osemfinále so zvučným protivníkom im pomohli výhry nad Kežmarkom, Lipanmi a Šamorínom. Zemplín si bude chcieť napraviť chuť, hoci to bude mať ťažké. Počas ligy v sobotu dobre rozohral súboj v Trnave. Spartak sa však rozbehol po prestávke a otočil z 0:1 na 3:1.



MŠK Žilina



Žilinčania sú v pohári bez inkasovaného gólu a strelili ich až dvadsať v troch zápasoch. Protivníci ale boli pri všetkej úcte z tej najnižšej kvalitatívnej kategórie – Dolný Hričov, Námestovo, Osrblie. MŠK v lige už nie je ako jediný celok bez prehry. Žlto-zelení prehrali 0:1 v Ružomberku. Horúco bolo na tlačovke medzi trénermi Ondřejom Smetanom a Michalom Ščasným, ktorý sa nechal počuť, že striedačka Liptákov je najviac gadžovská v našej súťaži a po týchto slovách opustil miestnosť pre novinárov.