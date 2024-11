ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 14. kola Niké ligy medzi Michalovcami a Žilinou.



MFK Zemplín Michalovce



Michalovce budú mať repete so Žilinou, ale už to nebude pohárová záležitosť. Hostia postúpili vďaka zvládnutým penaltám. Na zemplínskej strane zakopli v tejto lotérii Danko i Dzotsenidze. MŠK oslavoval triumf 2:1. Prioritou Michaloviec je však liga, v ktorej sa potrebujú lepšie umiestniť. "Šoltisovci" sa pokúsia vrátiť šošonom prehru z pohára, ale aj napraviť nezdar z pôdy Spartaka Trnava, ktorému podľahli 1:3.



MŠK Žilina



Predĺžený týždeň na Zemplíne majú žilinskí futbalisti. Cestovať v priebehu troch dní dvakrát na to isté miesto by nemalo zmysel, a tak si svoj tréningový tábor rozložili v Košiciach. V sobotu si prídu odohrať súboj 14. kola k Laborcu. Žilina stratila vedúcu pozíciu, pretože nezvládla stretnutie v Ružomberku.