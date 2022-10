Trenčín prišiel o víťaznú sériu, za Michalovce skórovali cudzinci

Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec: "Prvý polčas z našej strany bol nervóznejší a nesúrodý, strácali sme ľahké lopty. Dôležité bolo, že sme vzadu udržali nulu, lebo Trenčín v posledných zápasoch strelil štyri góly Slovanu, tri Skalici a štyri Trebišovu. V druhom polčase sme to rozbalili a predviedli sme viacero fantastických akcií. Mali sme veľa gólových situácií a možností, mohli sme zápas uzavrieť skôr. Veľmi sa tešíme z víťazstva proti nepríjemnému súperovi. Z pohľadu celého zápasu je to zaslúžené víťazstvo."

Marián Zimen, tréner Trenčína: "Do zápasu sme vstúpili dobre, držali sme sa plánu, s akým sme sem prišli. Vytvorili sme si niekoľko gólových príležitostí, avšak neboli sme efektívni. Do druhého polčasu sme nevstúpili tak, ako by sme si predstavovali, hneď sme inkasovali gól a odišla nám väčšia kvalita a trpezlivosť, aby sme zápas ešte zdramatizovali. Súper zaslúžene zvíťazil, my ideme domov bez bodu."