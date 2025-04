ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 6. kolo)

Úvodné zostavy:



MFK Zemplín Michalovce: P. Lukáč – Žofčák (C), Risvanis, Dzotsenidze, Madu – Cottrell – Mušák, Ramos – Taylor-Hart, Adekunle, Kyziridis.

Náhradníci: Budinský – Bahi, Danko, Ikoba, Papakonstantinou, L. Šimko, Sivi, Žulevič, Zubairu.

Tréner: Anton Šoltis



AS Trenčín: Katić – Pavek, Bagin, Bessilé, Holúbek (C) – Goss – Gajdoš, Hájovský – Fiala, Emeka, Jepihhin.

Náhradníci: Sláviček – Bariš, Ben Sallam, Bondarenko, Doesburg, Khan, Nsumoh, Skovajsa, Yakubu.

Tréner: Ivan Galád



Rozhodca: Choreň – Košecký, Halíček.