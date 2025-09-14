Eufória nováčika. Prešov oslavuje v Michalovciach prvé víťazstvo v sezóne

Radosť hráčov FC Tatran Prešov
Radosť hráčov FC Tatran Prešov (Autor: Facebook/FC Tatran Prešov)
Sportnet, TASR|14. sep 2025 o 18:53
Tatran sa dočkal triumfu na siedmy pokus.

Niké liga - 7. kolo

MFK Zemplín Michalovce - Tatran Prešov 1:2


Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MICHALOVCE. Futbalisti Tatrana Prešov zvíťazili v 7. kole Niké ligy na trávniku MFK Zemplín Michalovce 1:2.

Správu aktualizujeme.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
4
0
3
9:12
12
P
V
P
V
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
1
3
3
7:11
6
P
P
R
P
V
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
7
1
1
5
8:15
4
V
R
P
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
0
4
8:11
3
P
P
V
P
P
12
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Radosť hráčov FC Tatran Prešov
    Radosť hráčov FC Tatran Prešov
    Eufória nováčika. Prešov oslavuje v Michalovciach prvé víťazstvo v sezóne
    dnes 18:53
