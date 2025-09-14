ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FC Tatran Prešov dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
14.09.2025 o 17:00
7. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Štofik, Kmec.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola NIKÉ ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a FC Tatran Prešov.
Michalovce sú po šiestich kolách na 6. mieste tabuľky so ziskom 9 bodov. Na konte majú dve víťazstvá, tri remízy a jedinú prehru. Zdolali Komárno a Ružomberok, cenné body si pripísali proti Dunajskej Strede, Slovanu Bratislava a Podbrezovej. Jedinú prehru utrpeli doma so Žilinou (2:4).
Prešov je na tom horšie – z úvodných šiestich zápasov získal len tri body za tri remízy čo momentálne stačí na 10. miesto. Koňare tak stále čakajú na prvé víťazstvo po návrate medzi elitu. Ich výsledky však nie sú vôbec zlé. Sezónu odštartovali domácou remízou 2:2 so Slovanom Bratislava, nasledovali tesné prehry 0:1 v Žiline aj v Trnave, doma uhrali bezgólovú remízu s Dunajskou Stredou a remízu 2:2 v Skalici, naposledy prehral doma s Trenčínom 2:3.
Michalovce sú po šiestich kolách na 6. mieste tabuľky so ziskom 9 bodov. Na konte majú dve víťazstvá, tri remízy a jedinú prehru. Zdolali Komárno a Ružomberok, cenné body si pripísali proti Dunajskej Strede, Slovanu Bratislava a Podbrezovej. Jedinú prehru utrpeli doma so Žilinou (2:4).
Prešov je na tom horšie – z úvodných šiestich zápasov získal len tri body za tri remízy čo momentálne stačí na 10. miesto. Koňare tak stále čakajú na prvé víťazstvo po návrate medzi elitu. Ich výsledky však nie sú vôbec zlé. Sezónu odštartovali domácou remízou 2:2 so Slovanom Bratislava, nasledovali tesné prehry 0:1 v Žiline aj v Trnave, doma uhrali bezgólovú remízu s Dunajskou Stredou a remízu 2:2 v Skalici, naposledy prehral doma s Trenčínom 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
7
4
0
3
9:12
12
P
V
P
V
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
7
1
3
3
7:11
6
P
P
R
P
V
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
7
1
1
5
8:15
4
V
R
P
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
0
4
8:11
3
P
P
V
P
P
12
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body