ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (20. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 20. kola Niké ligy medzi Michalovcami a Ružomberkom.



MFK Zemplín Michalovce



Michalovčania cestovali na prvé jarné kolo do Podbrezovej s túžbou konečne zaknihovať víťazstvo za tri body. Nestalo sa. Zemplín prehral 1:2 a do streleckej listiny sa opäť zapísal len Matúš Marcin, ktorý je so šiestimi gólmi najlepším strelcom. Michalovce stále držia dvojbodový náskok pred poslednými Zlatými Moravcami.



MFK Ružomberok



Liptáci fantasticky vstúpili do jarnej časti. Na domácej počasím zdecimovanej pôde hostili Spartak Trnava. Očakávala sa výhra hostí, ale všetko zmenil v 24. minúte Samuel Lavrinčík, ktorého presný zásah sa ukázal ako rozhodujúci. Ružomberok pôjde do nadstavby z druhej polovice tabuľky. Je ôsmy a na šestku stráca sedem bodov, pričom v hre je už len šesť.