Michalovce doplatili na rýchle vylúčenie. Podbrezová ponúknutú príležitosť využila naplno

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|6. dec 2025 o 17:24
Domáci futbalisti hrali už od 21. minúty v oslabení.

Niké liga - 17. kolo

Michalovce - Podbrezová 0:4 (0:1)

Góly: 38. a 90. Galčík, 69. Palumets, 80. Šiler

Rozhodovali: Ruc - Jekkel, Straka. ŽK: Pauchek - Mielke, Gavrylenko, Palumets, Paraj. ČK: 21. Paulauskas (Michalovce)

Michalovce: Lukáč - Pauschek, Bednár, Dzotsenidze - Ahl (85. Lemishko), Šimamura (46. Lopez), Zubairu (77. Begala), Bahi (73. Madu) - Ramos, Paulauskas, Brosnan (46.Taylor-Hart)

Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Kováčik, Palumets (84. Dumbuya), Štefánik (86. Sallah), Gavrylenko (46. Sanusi) - Galčík, Šiler (84. Chyla), Deml (65. Paraj)


Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Podbrezovej vyhrali v zápase 17. kola Niké ligy v Michalovciach 4:0.

Zvládli tak priamy súboj o piate miesto a na sobotného súpera majú dvojbodový náskok.

Domácim skomplikoval situáciu útočník Gytis Paulauskas, ktorý dostal červenú kartu v 21. minúte za stavu 0:0.

Do polčasu strelil víťazný gól hostí kanonier Roland Galčík, ktorý v 90. minúte aj uzavrel skóre.

Ďalšie presné zásahy pridali v druhom dejstve stredopoliar Kevor Palumets a útočník Radek Šiler.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
11
3
2
35:22
36
P
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

