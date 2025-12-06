Michalovce doplatili na rýchle vylúčenie. Podbrezová ponúknutú príležitosť využila naplno

Niké liga - 17. kolo
Michalovce - Podbrezová 0:4 (0:1)
Góly: 38. a 90. Galčík, 69. Palumets, 80. Šiler
Rozhodovali: Ruc - Jekkel, Straka. ŽK: Pauchek - Mielke, Gavrylenko, Palumets, Paraj. ČK: 21. Paulauskas (Michalovce)
Michalovce: Lukáč - Pauschek, Bednár, Dzotsenidze - Ahl (85. Lemishko), Šimamura (46. Lopez), Zubairu (77. Begala), Bahi (73. Madu) - Ramos, Paulauskas, Brosnan (46.Taylor-Hart)
Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Kováčik, Palumets (84. Dumbuya), Štefánik (86. Sallah), Gavrylenko (46. Sanusi) - Galčík, Šiler (84. Chyla), Deml (65. Paraj)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Podbrezovej vyhrali v zápase 17. kola Niké ligy v Michalovciach 4:0.
Zvládli tak priamy súboj o piate miesto a na sobotného súpera majú dvojbodový náskok.
Domácim skomplikoval situáciu útočník Gytis Paulauskas, ktorý dostal červenú kartu v 21. minúte za stavu 0:0.
Do polčasu strelil víťazný gól hostí kanonier Roland Galčík, ktorý v 90. minúte aj uzavrel skóre.
Ďalšie presné zásahy pridali v druhom dejstve stredopoliar Kevor Palumets a útočník Radek Šiler.