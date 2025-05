ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 9. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola skupiny o titul Niké ligy medzi Michalovcami a Komárnom.



MFK Zemplín Michalovce



Michalovce sú takmer mesiac bez bodu. Hráči od rieky Laborec ešte cez veľkonočné sviatky porazili Trenčín 3:2, no následne zakopli v Ružomberku 0:1 a ešte väčšie prekvapenie prišlo minulý týždeň proti Skalici. Na domácej pôde nezvládli súboj so Záhorákmi a prehrali 2:4.

Dlhšie je už isté, že Zemplín bude v najvyššej súťaži aj budúcu sezónu.



KFC Komárno



Komárno je zachránené, ale vynára sa otázka, či bude môcť hrať elitnú súťaž v budúcej sezóne. Problém je výstavba štadióna, ktorá sa údajne zastavila a nie je jasné, či bude od SFZ udelená ďalšia výnimka. Všetko sú to však nateraz špekulácie a dohady. KFC si vypracovalo peknú šnúru bez prehry, ktorá trvá štyri zápasy.