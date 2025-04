ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 5. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola skupiny o udržanie sa Niké ligy medzi Michalovcami a Banskou Bystricou.



MFK Zemplín Michalovce



Zemplínčania v minulom kole šokujúco prehrali v ďalekej Skalici 0:1. Tímový výkon však nebol na požadovanej úrovni. V tabuľke sa to však neodrazilo a Michalovce sú "prví" vo svojej skupine. Doma majú pred sebou veľmi ťažkú úlohu. Dukla sa potrebuje zachrániť, a to je teda najväčší dôvod, prečo to nebude jednoduché.



MFK Dukla Banská Bystrica



Návrat na známe miesto. O koho ide? O trénera hostí Františka Straku. V jeho prípade je to už taký folklór príchodov do slovenských klubov, ktoré potrebujú pomocnú ruku. Bystrica ešte prehrala v pohári s Ružomberkom, ale následne v lige jej to oplatila rovnakou mincou, čo bola konečná pre kormidelníka Norberta Hrnčára. Straka vlani úspešne vytiahol z kaše Michalovce. Pripomenie sa východniarom ziskom nejakého bodu?