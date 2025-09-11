Ciele nováčika nie sú malé. Verím, že budeme na víťaznej vlne aj naďalej, hovorí kanonier tímu

Vpravo Michal Vilkovský v drese MFK Spartak Medzev.
Vpravo Michal Vilkovský v drese MFK Spartak Medzev. (Autor: archív MV)
Peter Cingel|11. sep 2025 o 17:30
Útočník nováčika tretej ligy strelil v uplynulej sezóne neuveriteľných 40 gólov.

MEDZEV. S útočníkom Michalom Vilkovským sme sa rozprávali už v apríli tohto roku. Jeho MFK Spartak Medzev v tom čase suverénne viedol Majstrovstvá regiónu – 4. ligu východ a mal dobre našliapnuté k postupu do vyššej súťaže.

MFK nezaváhal ani v závere sezóny a svoje postupové ambície potvrdil. Michal Vilkovský sa o úspech výrazne pričinil – strelil neuveriteľných 40 gólov.

Medzevčania počas letnej prestávky doplnili káder.

Michal Vilkovský: „Prišli k nám Matej Podstavek a Adam Oros do základnej zostavy a mladí chlapci Kiko Stovka spolu s Matejom Vidumanským.“

V aktuálnom ročníku TIPOS 3. ligy Východ si futbalisti z abovského regiónu počínajú výborne. Nesprávajú sa ako nováčikovia a ich doterajšie účinkovanie je suverénne.

Zo šiestich zápasov štyri vyhrali, raz remizovali (so Stropkovom) a prehrali len s ašpirantom na postup – Spišskou Novou Vsou.

Kanonier Spartaka to hodnotí nasledovne: „V doterajšom priebehu súťaže si stojíme nad očakávanie. Verím, že budeme aj naďalej na víťaznej vlne.“

Michal Vilkovský zaznamenal v tejto sezóne už 3 góly. Na ďalšie si však budeme musieť chvíľu počkať: „Ja momentálne pauzujem pre zranenie a budem nejakú dobu mimo. Verím, že nejaký zápas na jeseň ešte stihnem.“

Ciele nováčika nie sú malé – a už vôbec nie „nováčikovské“.

„Chceme hrať atraktívny futbal, pohybovať sa v strede tabuľky a stabilizovať sa v 3. lige,“ hovorí jeden z kľúčových hráčov MFK o cieľoch klubu v reorganizovanej súťaži riadenej SFZ.

„Tretia liga je určite fyzickejšia a rýchlejšia, ale myslím, že sme sa prispôsobili veľmi dobre,“ ukončil Michal Vilkovský svoje hodnotenie účinkovania klubu z mesta, z ktorého pochádza futbalový majster Európy Jaroslav Polák, ale aj bývalý prezident Rudolf Schuster.

Tabuľka: TIPOS 3. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
5
1
0
19:4
16
V
R
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
5
1
0
18:4
16
V
V
R
V
V
3
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
6
4
2
0
18:5
14
R
V
R
V
V
4
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
6
4
1
1
17:8
13
V
V
V
V
R
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
6
4
0
2
13:9
12
V
V
P
P
V
6
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
6
3
1
2
10:10
10
V
P
V
V
R
7
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
6
3
0
3
10:9
9
P
P
V
V
V
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
6
2
1
3
11:10
7
V
P
V
P
P
9
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
6
1
3
2
4:7
6
R
V
P
P
R
10
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
6
1
1
4
3:10
4
P
P
V
P
P
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
6
1
1
4
4:13
4
P
R
P
P
P
12
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
6
0
3
3
3:13
3
P
R
P
P
R
13
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
6
1
0
5
6:26
3
P
P
P
V
P
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
6
0
1
5
4:12
1
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

