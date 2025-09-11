Ciele nováčika nie sú malé. Verím, že budeme na víťaznej vlne aj naďalej, hovorí kanonier tímu

MEDZEV. S útočníkom Michalom Vilkovským sme sa rozprávali už v apríli tohto roku. Jeho MFK Spartak Medzev v tom čase suverénne viedol Majstrovstvá regiónu – 4. ligu východ a mal dobre našliapnuté k postupu do vyššej súťaže.
MFK nezaváhal ani v závere sezóny a svoje postupové ambície potvrdil. Michal Vilkovský sa o úspech výrazne pričinil – strelil neuveriteľných 40 gólov.
Medzevčania počas letnej prestávky doplnili káder.
Michal Vilkovský: „Prišli k nám Matej Podstavek a Adam Oros do základnej zostavy a mladí chlapci Kiko Stovka spolu s Matejom Vidumanským.“
V aktuálnom ročníku TIPOS 3. ligy Východ si futbalisti z abovského regiónu počínajú výborne. Nesprávajú sa ako nováčikovia a ich doterajšie účinkovanie je suverénne.
Zo šiestich zápasov štyri vyhrali, raz remizovali (so Stropkovom) a prehrali len s ašpirantom na postup – Spišskou Novou Vsou.
Kanonier Spartaka to hodnotí nasledovne: „V doterajšom priebehu súťaže si stojíme nad očakávanie. Verím, že budeme aj naďalej na víťaznej vlne.“
Michal Vilkovský zaznamenal v tejto sezóne už 3 góly. Na ďalšie si však budeme musieť chvíľu počkať: „Ja momentálne pauzujem pre zranenie a budem nejakú dobu mimo. Verím, že nejaký zápas na jeseň ešte stihnem.“
Ciele nováčika nie sú malé – a už vôbec nie „nováčikovské“.
„Chceme hrať atraktívny futbal, pohybovať sa v strede tabuľky a stabilizovať sa v 3. lige,“ hovorí jeden z kľúčových hráčov MFK o cieľoch klubu v reorganizovanej súťaži riadenej SFZ.
„Tretia liga je určite fyzickejšia a rýchlejšia, ale myslím, že sme sa prispôsobili veľmi dobre,“ ukončil Michal Vilkovský svoje hodnotenie účinkovania klubu z mesta, z ktorého pochádza futbalový majster Európy Jaroslav Polák, ale aj bývalý prezident Rudolf Schuster.