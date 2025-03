Žilina sa oslabila, tvrdil Weiss. Ščasný nemá kúzelný prútik, čo sa deje v Žiline?

Ale len v prípade, že by uspeli v každom z piatich jarných ligových duelov. Takú sériu už raz ťahali. Medzi augustom a októbrom vyhrali aj s duelmi v Slovnaft Cupe desať zápasov v rade.

Jeho zverenci v tom čase dýchali na krk Slovanu. Strácali naň len tri body. Ak by pokračovali v skvelej jesennej forme, dnes mohli viesť ligovú tabuľku so štvorbodovým náskokom.

Na jar však doposiaľ vyhrali Žilinčania len raz, aj to v ligovom súboji s Banskou Bystricou, ktorá hrala väčšinu druhého polčasu v oslabení.

„Nikdy som nepovedal, že budeme hrať o titul, nie je to ani alibi,” vravel Ščasný po tesnej výhre.

„Nechcem hráčov dostávať pod tlak. Teraz sme nezvládli tri zápasy za sebou a pomaly som bol najhorší tréner v histórii Žiliny. Hráči mali ísť do Ryby a vedenie predávalo zápasy. To som sa dočítal, napísal to nejaký psychopat,” poznamenal kouč.

Najnovšie Žilinčania vypadli vo štvrťfinále Slovnaft Cupu po domácej prehre s Trnavou (0:2). Medzi najlepšou pohárovou štvoricou sa nepredstavia už štvrtý rok v rade.