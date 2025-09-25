Trnavčan je vonku superstar. Som ohromený, ako rýchlo sa adaptoval na život v Poľsku, tvrdí expert

BRATISLAVA. Kedysi ako hráč Górniku Zabrze pendloval Michal Gašparík z Poľska do Čiech.
„Raz ráno som natankoval plnú nádrž a šiel som do Prahy. A skúšku som nespravil. Potom som opäť natankoval plnú nádrž a vrátil som sa naspäť (smiech),“ spomínal v rozhovore pre Sportnet Michal Gašparík.
Stalo sa mu to iba raz. Štúdium na vysokej škole marketingovej komunikácie nakoniec zvládol. Je inžinier.
Dnes je opäť v službách Górnik Zabrze, ale ako tréner.
„Tréner Gašparík sa stáva hviezdou klubu Górnik. Som ohromený tým, ako rýchlo sa adaptoval na život v Poľsku,“ chváli Slováka Dariusz Banasik, známy poľský tréner.
Górnik je po deviatom kole nečakaným lídrom poľskej ligy.
Všetko vyzerá perfektne
„Tím Zabrze funguje veľmi dobre ako kolektív a presadzuje svoj štýl hry. Ich sila spočíva v plynulej ofenzívnej hre. Vyzerá to, ako keby tréner dal útočníkom voľnú ruku, čo sa vypláca,“ dodal Banasik.
Górnik vyhral šesť zápasov, tri prehral, celkové skóre má 14:7.
„Zatiaľ všetko vyzerá perfektne. Vytvárame si šance a vieme ich využiť. Naša hra vyzerá naozaj dobre. Mám pocit, že tento tím je silný a všetci ho ťahajú dopredu,“ pochvaľuje si samotný tréner Gašparík.
Ešte ako hráč prišiel do Zabrze v januári 2011, ale vydržal iba rok. Celkovo tam odohral 15 zápasov, dal tri góly. V druhej časti svojho pôsobenia stratil miesto v základnej zostave. Ako tréner Górnika sa postaral o najlepší štart do sezóny za posledných 15 rokov.
V januári 2021 dostal šancu viesť Spartak Trnava v role hlavného trénera áčka a odvtedy v rodnom meste zanechal veľkú stopu.
Pod Gašparíkom hrajú atraktívne
Za štyri roky s ním vyhral trikrát Slovenský pohár a v lige skončil vždy do tretieho miesta.
Gašparík bol úspešný tréner, ktorý s pomerne malým rozpočtom dotiahol tím až do skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL), na druhej strane mu niektorí fanúšikovia vyčítali až príliš opatrný a defenzívny futbal.
V Poľsku je to zatiaľ úplne inak. „Je pozitívnym prekvapením. Górnik hrá útočne a od začiatku sezóny má takmer v každom zápase viac striel ako súperi,“ vraví pre Sportnet poľský novinár Kuba Cimozsko z portálu SportoweFakty.pl.
V Trnave zažil Gašparík občas plnú arénu s kapacitou 18 – tisíc. V Poľsku je to iný level. Na domáce zápasy Górniku chodí 25 – tisíc ľudí. Nie občas, ale skôr je to bežné.
„Fanúšikovia chvália jeho vynikajúcu taktickú prípravu a vypracovanie stratégií pre konkrétnych súperov, konsolidáciu skupiny hráčov a niekoľko originálnych nápadov, ktoré zlepšili kvalitu tímu. Jeho príchod bol vítaný, pretože mnohí si ho pamätali z čias, keď pôsobil v tíme, a teraz sa zdá, že má len samých priaznivcov,“ dodal Cimozsko.
Nemajú hviezdy
Kým v Trnave viedol Gašparík veľa skúsených tridsiatnikov, v Zabrze je to opačne. K dispozícii má hlavne mladíkov.
„Nemáme hviezdy, ale máme dobrý tím. Ak chceme byť lídrami, musíme hrať ešte lepšie,“ povedal Gašparík.
Podľa denníka Przegląd Sportowy Onet zaplatil Górnik odstupné Trnave za Gašparíka a jeho dvoch asistentov v hodnote 40 – tisíc eur.
Gašparík mal v Trnave zhruba desaťčlenný realizačný tím, v Zabrze má o sedem mužov viac. Trebárs bratislavský Slovan má asi 20 členov.
„Górnik je dobrý v pozičných útočných akciách s využitím krídelníkov a tiež dobre využíva rýchle protiútoky po získaní lopty. Proti slabším súperom používa pressing, čo vyzerá dobre,“ pokračoval Cimozsko.
Gašparík má rád módne trendy vo futbale. Zaviedol zmeny, čo sa týka stravovania a chce, aby klub zainvestoval do analytických programov.
Spiaci gigant
„Mám dojem, že stále im chýba väčšia istota v obrannej hre a v tejto oblasti je určite priestor na zlepšenie,“ upozornil Cimozsko. Dodal, že súčasná tabuľka poľskej ligy je neúplná a skresľuje.
VIDEO: Fanúšikovia Gornik Zabrze
„Górnik je na čele tabuľky, ale to je hlavne kvôli tomu, že väčšina tímov odohrala menej zápasov,“ pripomína novinár.
Górnik má 18 bodov, druhá Cracovia má o bod menej, ale zápas k dobru. Tretia Jagiellonia Białystok má 16 bodov, ale až dva zápasy k dobru.
„Realisticky by teraz pravdepodobne boli na 3. alebo 4. mieste. Gašparík začal v Poľsku veľmi dobre, nepotreboval žiadny čas na aklimatizáciu a pokračuje vo svojej vynikajúcej práci s tímom, ktorého jadro v posledných rokoch vybudoval súčasný tréner poľskej reprezentácie Jan Urban,“ myslí si Cimozsko.
V 60 - 80 rokoch minulého storočia Górnik zbieral poľské tituly, celkovo ich má štrnásť. Za posledných tridsať rokov však maximálne vystúpil na piate miesto. V minulej sezóne skončil Zabrze na deviatom mieste, ešte predtým bol šiesty.
Sedemnásťročného predali za 4 milióny
„Klub je z finančného hľadiska považovaný za priemerný, hoci sa už dlho môže spoľahnúť na podporu mesta. V súčasnosti čelí splácaniu dlhov, ktoré podľa rôznych správ dosahujú celkovú výšku 40 až 60 miliónov zlotých (10 až 14 miliónov eur).
„Na prestupy minuli pred sezónou približne 1 milión eur, čo ich v tomto smere radí na 9. až 10. miesto v lige,“ tvrdil novinár.
Klubová filozofia Górnika je predávať projektových hráčov.
„Veľký prestup talentovaného Dominika Sarapatu do FC Kodaň im poskytol finančnú úľavu,“ vysvetľoval Cimozsko. Stále iba sedemnásťročný Sarapata stál štyri milióny.
Majster sveta má plány
„Propagácia a predaj mladých hráčov bola v posledných rokoch hlavnou silnou stránkou Górniku. Za posledných 5 až 6 rokov priniesli Sarapata, Lawrence Ennali, Szymon Włodarczyk, Daisuke Yokota, Krzysztof Kubica, Dariusz Stalmach, Paweł Bochniewicz a Szymon Żurkowski klubu okolo 20 miliónov eur,“ pokračoval poľský novinár.
Dres Górniku oblieka aj slovenský obranca, či stredopoliar Matúš Kmeť. V posledných štyroch zápasoch nastúpil v základnej zostave.
Najväčšou hviezdou Górnika je Lukas Podolski. Legendárny nemecký útočník má poľský pôvod. Pôsobil aj v Bayerne Mníchov, či v londýnskom Arsenale.
Majster sveta z roku 2014 pôsobí v Zabrze od roku 2021. Kým vlani ešte nastupoval v základnej zostave, tak pod vedením Gašparíka zvyčajne naskakuje do hry ako náhradník. Mal problémy aj so zranením. Podolski má s Górnikom veľké plány.
„Predstavitelia mesta rokujú so spoločnosťou Lukasa Podolského, ktorá chce kúpiť väčšinu akcií a stať sa novým vlastníkom,“ ozrejmil novinár.