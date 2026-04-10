Poliaci ospevujú Slováka, po desaťročiach vydrel veľké finále. S ním možno siahať na hviezdy

Futbalisti Górnik Zabrze píšu príbeh, na ktorý čakali celé desaťročia. Po prvý raz od roku 2001 si zahrajú vo finále STS Poľského pohára – a pod rukami slovenského trénera Michal Gašparíka získava tento úspech ešte silnejší rozmer.
Semifinále v Bydgoszczi síce neponúklo veľké divadlo, no prinieslo to najdôležitejšie – výsledok.
Tretí tím PKO Ekstraklasa bez zdolal štvrtoligový Zawisza Bydgoszcz 1:0 a splnil jasný cieľ: postúpiť do boja o trofej na PGE Narodowy.
„S Michal Gašparíkom na lavičke možno siahať na hviezdy,“ napísal Jacek Czaplewski z denníka Gol24.
Gašparík mení realitu aj sny fanúšikov
Górnik po rokoch čakania opäť cíti veľkú šancu. Fanúšikovia chystajú inváziu do Varšavy a ich viera v tím je obrovská. Až taká, že jeden z nich si kvôli možnému finále preložil svadbu.
„Pred niekoľkými mesiacmi som tankoval na benzínovej stanici. Prišiel za mnou jeden pán a povedal, že mal naplánovanú svadbu na 2. mája, no zmenil termín, pretože veril, že budeme vo finále. A tak sa aj stalo.
Tento postup je darčekom pre našich fanúšikov – veria nám a neustále nás podporujú,“ prezradil Michal Gašparík.
Fanúšikovia Torcidy si pri tom spievajú: „Hraj, hraj ako za starých čias.“ A nie je to náhoda. Len tí starší si pamätajú posledné veľké úspechy – 14. titul z roku 1988 či triumf v Superpohári v tom istom roku.
Na posledný, šiesty triumf v Poľskom pohári čaká klub ešte dlhšie – od roku 1972.
Pragmatizmus namiesto krásy
Gašparík pred zápasom zdôrazňoval, že rozhodujúce bude zbaviť sa tlaku a hrať uvoľnene. Realita však priniesla iný obraz – skôr boj než futbalovú krásu.
Prvá polhodina mohla uspať aj 20-tisíc divákov. Zlý terén a silný vietor ničili kombináciu, Górnik mal problémy s prihrávkami aj plynulosťou hry. Napriek tomu v 32. minúte udrel.
Po kombinácii, v ktorej zohral kľúčovú úlohu Jarosław Kubicki, zakončil Lukáš Sadílek. Lopta sa nešťastne odrazila od nohy Yvan Ikia Dimiho a úplne zmiatla brankára Michał Oczkowskiho. Gól bol možno náhodný, no v kontexte zápasu rozhodujúci.
Od tej chvíle mal Gornik duel pod kontrolou, hoci po prestávke hrali proti vetru. Nedokázali síce definitívne zlomiť odpor súpera a zahadzovali šance, tempo hry však bolo – v porovnaní s Ekstraklasou – takmer prechádzkové. Najdôležitejší bol výsledok. A ten sa už nezmenil.
„Bol to presne taký náročný zápas, aký som očakával. V pohári často nerozhoduje, z akej ligy je súper, čo sa dnes len potvrdilo. Nebol to pekný futbal, ale tieto zápasy sa musia jednoducho vybojovať. A som rád, že sa nám opäť potvrdilo, že sa učíme víťaziť aj v takýchto neatraktívnych dueloch,“ zhodnotil Gašparík.
Tréner, ktorý vie vyhrávať finále
Pre Gašparíka to nie je neznáma situácia. Ešte pred príchodom do Poľska sa štyrikrát za sebou prebojoval do finále Slovenského pohára, pričom trikrát ho s FC Spartak Trnava aj vyhral. V roku 2019 vyhral Slovenský pohár ešte ako asistent trénera.
Teraz má šancu pridať ďalší cenný triumf – tentoraz na medzinárodnej scéne.
Górniku sa navyše darí aj v lige. V PKO Ekstraklasa figuruje na treťom mieste a na lídra stráca len tri body. Sezóna tak môže nadobudnúť historické rozmery.
Finále po 24 rokoch
Vyvrcholenie príde 2. mája vo Varšave. Górnik nastúpi proti Raków Częstochowa.
Pre klub z Roosevelta to bude prvý zápas o trofej od roku 2001. A možno aj začiatok návratu k časom, o ktorých dnes fanúšikovia už len spievajú.