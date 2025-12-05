Disciplinárka potrestala oporu Trnavy. Za agresívny skrat si tento rok už nezahrá

Futbalista Spartaka Trnava Michal Ďuriš dostal trojzápasový dištanc za vylúčenie v dohrávanom zápase 10. kola Niké ligy na ihrisku Podbrezovej.
Tridsaťsedemročný útočník sa na základe verdiktu Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) dopustil telesného napadnutia - chytenia súpera pod krkom nadmernou silou v prerušenej hre.
Pozastavenie výkonu športu na tri súťažné stretnutia platí od štvrtka 4. decembra, uvádza sa v úradnej správe SFZ.
Bývalý slovenský reprezentant si tak už v tomto kalendárnom roku nezahrá, keďže do konca jesennej časti Niké ligy zostáva odohrať záverečné dve kolá.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
11
3
2
35:22
36
P
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
16
6
3
7
24:27
21
P
V
P
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
16
4
4
8
18:25
16
V
R
P
P
R
10
AS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body