Najlepší strelec West Hamu má nový klub. Pri automobilovej nehode si poranil nohu

Michail Antonio.
Michail Antonio. (Autor: TASR/AP)
ČTK|3. mar 2026 o 08:20
Jeho 68 gólov v Premier League je klubovým rekordom.

Najlepší ligový strelec v histórii West Hamu Michail Antonio podpísal ako voľný hráč zmluvu s katarským tímom as-Sajlíja.

Klub z metropoly Dauhá informoval o príchode tridsaťpäťročného jamajského futbalistu na sociálnej sieti X, dĺžku kontraktu neuviedol.

Antonio skončil vo West Hame v auguste po tom, čo s ním United nepredĺžili zmluvu. Nehral za žiadny klub od decembra 2024, keď si vážne poranil nohu pri automobilovej nehode.

Na trávnik sa bývalý spoluhráč Tomáša Součka a Vladimíra Coufala vrátil vlani v júni, keď na Zlatom pohári nastúpil za Jamajku v závere zápasu proti Guatemale.

Do West Hamu prišiel Antonio v roku 2015 a v 323 zápasoch strelil 83 gólov. Jeho 68 gólov v Premier League je klubovým rekordom.

dnes 08:20
