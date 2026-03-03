Najlepší strelec West Hamu má nový klub. Pri automobilovej nehode si poranil nohu

Najlepší ligový strelec v histórii West Hamu Michail Antonio podpísal ako voľný hráč zmluvu s katarským tímom as-Sajlíja.
Klub z metropoly Dauhá informoval o príchode tridsaťpäťročného jamajského futbalistu na sociálnej sieti X, dĺžku kontraktu neuviedol.
Antonio skončil vo West Hame v auguste po tom, čo s ním United nepredĺžili zmluvu. Nehral za žiadny klub od decembra 2024, keď si vážne poranil nohu pri automobilovej nehode.
Na trávnik sa bývalý spoluhráč Tomáša Součka a Vladimíra Coufala vrátil vlani v júni, keď na Zlatom pohári nastúpil za Jamajku v závere zápasu proti Guatemale.
Do West Hamu prišiel Antonio v roku 2015 a v 323 zápasoch strelil 83 gólov. Jeho 68 gólov v Premier League je klubovým rekordom.