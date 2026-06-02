Nesplnil ciele, ktoré si klub nastavil. Portugalský tréner končí na lavičke Al-Ittihadu

Sergio Conceicao. (Autor: SITA/AP)
TASR|2. jún 2026 o 10:40
Saudskoarabský futbalový klub Al-Ittihad sa dohodol na ukončení spolupráce s 51-ročným portugalským trénerom Sergiom Conceicaom.

Portugalský kouč pôsobil na lavičke účastníka saudskoarabskej najvyššej súťaže od októbra 2025, s tímom skončil na piatej pozícii, bol v semifinále tamojšieho Kráľovského pohára a vo štvrťfinále Ázijskej Ligy majstrov. V Al-Ittihade mal pôvodne kontrakt do roku 2028.

Ako uviedol klub vo svojom oficiálnom stanovisku na sociálnych sieťach, k tomuto kroku sa odhodlal po dôslednej analýze výkonov tímu v ostatnom období.

Rozhodnutie prišlo na základe dosiahnutia cieľov a ambícií, ktoré si stanovil klub v ďalšej fáze jeho rozvoja.

Coinceicao sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do Európy, záujem o jeho služby prejavilo podľa portugalských médií Lazio Rím.

