Portugalský kouč končí v Premier League. Má sa vrátiť do rodnej krajiny a nahradiť Mourinha

Tréner Marco Silva: (Autor: TASR/AP)
TASR|2. jún 2026 o 18:28
Neprezradil svoju ďalšiu destináciu, ale z Craven Cottage odíde toto leto.

Portugalský futbalový tréner Marco Silva v utorok oznámil, že v lete opustí Fulham, ktorý viedol od júla 2021. Podľa anglických médií by mal odísť do Benficy Lisabon, kde by mal nahradiť Joseho Mourinha.

Štyridsaťosemročný Silva, ktorého zmluva vyprší v júni, neprezradil svoju ďalšiu destináciu, ale z Craven Cottage odíde „toto leto“.

„Fulham bude navždy v mojom srdci a skôr či neskôr sa vrátim do Craven Cottage,“ uviedol v liste fanúšikom.

Silva predtým viedol Everton, Watford, Hull, Olympiakos a mestského rivala Benficy Sporting Lisabon. Informovala o tom agentúra DPA.

