S Kaneom patrí k lídrom ofenzívy Bayernu. Francúz má v klube ostať aj ďalšie roky

TASR|22. okt 2025 o 16:40
V drese Bayernu nastrieľal Michael Olise už 26 gólov.

MNÍCHOV. Francúzsky futbalový útočník Michael Olise by mal zostať v Bayerne Mníchov do konca sezóny 2028/2029.

Podľa športového riaditeľa bavorského klubu Maxa Eberla totiž nemá v zmluve žiadnu výstupnú klauzulu. Informovala o tom agentúra DPA.

Olise patrí v tejto sezóne spoločne s Harrym Kaneom k pilierom ofenzívy Bayernu, ktorý je v nemeckej Bundeslige zatiaľ stopercentný. Uplynulú sobotu zvíťazil v šlágri nad Borussiou Dortmund 2:1 a na konte má 21 bodov.

Olise prišiel do Bayernu v roku 2024 z anglického Crystal Palace za vyše 50 miliónov eur. V 66 zápasoch si pripísal 26 gólov a 29 asistencií.

