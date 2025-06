Veľa odchodov, málo príchodov a koniec klubovej ikony. Michalovce odštartovali letnú prípravu

Hoci to neprezradil, zrejme by to mal byť zápas proti Slovanu Bratislava, s ktorým získal tri majstrovské tituly a dva poháre. Vo vitríne má aj jeden titul a pohár s Ružomberkom a jeden český titul aj pohár so Spartou Praha.

„Tých krásnych momentov bolo veľmi veľa. Ale teším sa na novú výzvu. Jednu kapitolu treba ukončiť, lebo ako stále hovorím, niekto musí skončiť, aby niekto mohol začať,“ dodal Žofčák, ktorý si v 14 zápasoch obliekol aj slovenský reprezentačný dres.

VIDEO: Športový riaditeľ Michaloviec Vladimír Rusnák