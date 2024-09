Všetci už majú v hlave Man City. Weiss musel v Michalovciach zvyšovať hlas

MICHALOVCE. Potvrdená úloha favorita a žiadny zranený hráč boli najzásadnejšie ciele piatkového víťazstva futbalistov Slovana Bratislava v Michalovciach. Víťazstvom 4:2 ich splnili a aj zásluhou transferu lietadlom zvýšili čas na regeneráciu pred utorňajším domácim zápasom 2. kola Ligy majstrov s Manchestrom City. Tréner Vladimír Weiss st. po stretnutí priznal, že duel proti svetovému gigantovi mali všetci v hlavách, o to viac bol spokojnejší so splnením "domácej úlohy."

Lepší štart do zápasu mali domáci, ktorí išli do vedenia v 20. minúte gólom Arevala Acostu. V tej chvíli ožili šance MFK na historicky prvé ligové víťazstvo nad Slovanom, no "belasí" v ďalšom priebehu tieto úvahy odmietli.

VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Slovan

Naštartoval ich gól "do šatne" Tigrana Barseghjana, na ktorý nadviazali tromi presnými zásahmi v druhom polčase. Za stavu 1:4 domáci už iba znížili, keď Erik Pačinda strelil svoj prvý presný zásah v michalovskom drese. "Nemali sme dobrý úvod, chýbala nám sviežosť. Nebolo to také jednoduché, ako to výsledkovo vyzeralo. Som rád za zisk troch bodov a za to, že sa nikto nezranil. Hráčom som povedal, že chceme tri body. Ukázali sme aj individuálnu kvalitu, keď bolo treba, tak sme zabrali," konštatoval Weiss st.

Dva góly hostí strelil útočník David Strelec, keď upravil na 2:1 i 3:1. Po ôsmich ligových zápasoch má na konte už štyri presné zásahy. "S prvým polčasom sme vôbec neboli spokojní. Potom sme si v kabíne niečo povedali a začali hrať lepšie. Je dôležité, že sme zvládli tento duel a správne sa naladili na utorok. Čaká nás jedno z najlepších mužstiev na svete. Každý zápas sa začína za stavu 0:0," pripomenul Strelec.

Český obranca Jurij Medveděv odohral v zápase proti Michalovciam druhýkrát za sebou plnú minutáž, čo sa mu stalo prvýkrát od februára 2023. "Spočiatku sme hrali pomaly, laxne, nemali sme tempo. Počas prestávky sme si povedali, že takto to ďalej nepôjde. Zdôraznili sme si, že musíme zvíťaziť, aby sme sa dobre naladili. Keby sme v Michalovciach stratili body, nebola by to dobrá príprava na utorok."

"Belasí" sa na duel s geograficky najvzdialenejším ligovým súperom pripravili aj po logistickej stránke. Vyhli sa cestovaniu autobusom a v snahe o čo najlepšiu prípravu na utorňajší futbalový sviatok zvolili letecký transfer z Bratislavy do Košíc. "Ďakujem vedeniu klubu za to, že nám umožnilo ísť letecky. Aj v tomto smere robí klub všetko pre to, aby mali hráči vytvorené podmienky a odvďačovať sa musíme výsledkami a výkonmi," uviedol tréner Slovana.

Jeho tím je po predohrávke 9. kola na čele ligovej tabuľky so štvorbodovým náskokom na Žilinu. V Michalovciach potvrdil pozíciu favorita, no v hlavách už mal duel s Manchestrom City, ktorý bude prvý domáci v ligovej fáze LM. "Samozrejme, všetci to máme v hlavách. To sa nedá vymazať, rovnako ako únava. V zápase v Michalovciach som po prvom polčase zvýšil hlas, lebo sme to neboli my. Ja však hráčov aj chápem, tiež som hral futbal a viem, čo môžem čakať. Musel som ich motivovať. Všetci to máme v hlavách. Príde k nám obrovská kvalita, na ktorú sa tešíme. Je to spoločne s Realom Madrid jeden z najlepších tímov sveta. To, čo my máme my v lige, kvalitu a držanie lopty, bude teraz určite na ich strane. My musíme byť odvážni a kvalitní vzadu," zdôraznil Weiss.

Slovan sa po postupe do hlavnej fázy LM posilnil v snahe rozložiť sily v zápasoch domácich súťaží a Ligy majstrov. Duel v Michalovciach bol pre "belasých" siedmy v priebehu 27 dní. "Aj ja som unavený, takisto aj hráči. Nie je to jednoduché, museli sme sa prepnúť z Celticu Glasgow na našu ligu, medzitým bol ešte Slovenský pohár. Tých stretnutí je veľa a stále v nich musíme vyhrávať. Keď chceme byť na prvom mieste a obhájiť titul, tak musíme víťaziť. Žilina však nespí, Dunajská Streda tiež a ani iné tímy. Všetci súperi budú s nami bojovať ako o život. Sme na to pripravení a uvidíme, čo nás čaká," poznamenal kormidelník Slovana, ktorý dal svojim zverencom v sobotu voľno. V nedeľu a pondelok ich čaká záverečná fáza prípravy na druhý duel v LM a zároveň prvý domáci. Proti Manchestru City sa pokúsia napraviť si chuť po prehre na ihrisku Celticu Glasgow 1:5. "Spokojný budem vtedy, keď nám budú ľudia po zápase tlieskať. City je obrovský favorit celej sezóny. Oni, Real Madrid, Bayern Mníchov, možno i niekto ďalší. Tá kvalita je inde, no my sme medzi 36 najlepšími mužstvami Európy a musíme si to užiť a dobre sa na to pripraviť. Nie je jednoduché pripraviť sa na takého súpera, pretože je tam veľké množstvo možností," pripomenul Weiss st.

Tabuľka Niké ligy