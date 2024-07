ONLINE: MFK Ružomberok -Tobol Kostanaj FK dnes, Európska ligy LIVE (1. predkolo - 1. zápas)

V centre dolného Liptova budeme sledovať úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy medzi Ružomberkom a kazašským klubom FC Tobol Kostanaj.



Domáci Ružomberok ukončil minulú sezónu Niké ligy na piatej pozícii, no čo je z pohľadu tohto dvojzápasu dôležitejšie, druhýkrát v histórii vyhral Slovnaft Cup, vďaka čomu si zaistil účasť v Európskej lige. Počas leta nastalo v kádri klubu spod Čebraťa niekoľko zmien. Mužstvo opustili Marek Zsigmund a Juraj Kotula, na hosťovanie odišiel Giuliano Antonio Marek. Naopak, do Ružomberka zamierili Daniel Köstl, Martin Gomola a Rudolf Božik. Z hosťovaní sa vrátili Matej Madleňák a Marko Kelemen.



Keďže v Kazachstane sa hrá systémom jar-jeseň, hostia z FC Tobol Kostanaj majú už rozbehnutú sezónu. Po dvanástich kolách sa s devätnástimi bodmi nachádzajú na priebežnej štvrtej pozícii. Tento klub sa už v pohárovej Európe stretol so slovenskými tímami a tak Slovan Bratislava, ako aj MŠK Žilina boli nad jeho sily. Napriek tomu nemožno Tobol považovať za ľahkého súpera, čo dokázal aj v minulej sezóne Európskej konferenčnej ligy UEFA, kedy sa prebojoval až do play-off.