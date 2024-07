Súper Ružomberka? Kvôli Rusom ho takmer nepustili do Česka, cestoval tisíce kilometrov

O rok neskôr mohol čeliť v poslednom predkole bratislavskému Slovanu, no neprešiel cez Zrinjski Mostar.

V predošlej sezóne sa mu konečne podarilo dostať sa až do play-off o postup, no vyradila ho česká Plzeň.

„Došlo by tým nielen k finančným stratám, ale predovšetkým poškodeniu prestíže českého futbalu,” dodal.

„Ak by sa vláda rozhodla víza neudeliť, došlo by zo strany UEFA k disciplinárnemu konaniu a možným sankciám proti FC Viktoria Plzeň,” uviedol vtedy tlačový hovorca vlády Václav Smolka.

Nakoniec dopadol žreb z pohľadu kvality súpera priaznivo, no drahou a ďalekou cestou príliš nie.

Ide o najvzdialenejšieho možného súpera: „Katastrofálne letecké spojenie – „najkratší“ let je po trase Bratislava – Istanbul – Astana, a trvá takmer 20 hodín,” dodal novinár.

Novinár Michal Domenik z Ružomberského hlasu trasu na sever Kazachstanu upresnil: „Keby ste chceli ísť do Kostanaju autom, čaká vás približne 3 800 km dlhá cesta,” napísal.

Tím, ktorý vypadne do druhého predkola Konferenčnej ligy, zasa čaká švajčiarsky St. Gallen.

Jej hodnota je takmer sto miliónov eur. „Pre mnohých z nás ide o prvý európsky zápas,” vraví pre Sportnet stredopoliar Ružomberka Samuel Lavrinčík.

„Dôležitý bude prvý polčas, ako do zápasu vstúpime. Chceme sa prezentovať tým, čím sme boli úspešní v predošlej sezóne. No v príprave sme pracovali aj na nových veciach, no tie základné zostanú z minulého ročníka,” vraví futbalista.