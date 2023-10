Ružomberku dokonale vyšli začiatky polčasov. Doma si poradil so Zlatými Moravcami

Peter Tomko, tréner Ružomberka: „Vyšiel nám vstup do zápasu, boli sme aktívni a gól padol po veciach, na ktoré sme sa chystali. Som rád za Adama Tučného za jeho prvý strelený gól. Čakal na príležitosť a jeho reakcia bola výborná. Do prestávky súper okrem jednej hlavičky sa nedostal do ničoho.

My sme mali dve-tri čisté šance, z ktorých treba dávať góly, Už v prvom polčase naše vedenie mohlo byť vyššie. Výborne sme aj otvorili druhú polovicu, potom padol ešte tretí gól, ktorý nebol uznaný. V závere sme si to však mali viac postrážiť a byť aktívnejší smerom hore. Lebo mohli sme aj za to pykať.“

Vladimír Cifranič, tréner Zlatých Moraviec: „Opäť sme mali katastrofálne vstupy do oboch polčasov. Prvý polčas bol z našej strany slabý, nervózny, bolo tam veľa nepresností. Mali sme akurát jednu hlavičku Filipa Balaja, po štandardnej situácii, ale do šancí sme sa nedostávali.

V druhom polčase sme začali hrať až po inkasovanom góle. To je málo na to, aby sme mohli uspieť. Dostávame nezmyselné góly a my nedávame, čo je najväčší problém. Ani náš výkon nebol takých ako v predchádzajúcich zápasoch. Možno tridsať minút v druhej polke to nejako vyzeralo, ale to je málo na to, aby sme uspeli.“