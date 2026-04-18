Dukla zvládla sezónu systémom štart–cieľ. Tréner Jarábek: Každú súťaž je ťažké vyhrať

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica v piatok oslávili postup do najvyššej slovenskej súťaže. Svoj triumf v druhej lige spečatili päť kôl pred koncom sezóny a už sa chystajú na budúci ročník.
Športový riaditeľ Jozef Mores si uvedomuje, že sa tím bude musieť posilniť. Majiteľ klubu Peter Krnáč povedal, že prvoradým cieľom bude záchrana medzi elitou.
Po jesennej časti bez prehry sa Dukla v úvode jari spočiatku trápila, keď prehrala tri zo štyroch zápasov.
Žiadny zo súperov sa k nej však nedokázal priblížiť a po piatku má na čele tabuľky komfortný 18-bodový náskok.
„Mali sme zlý štart do jarnej časti a možno aj vďakabohu, že nás súperi nedobehli na menší bodový rozdiel, pretože možno by sme boli nervóznejší, ale v konečnom dôsledku sme si to postrážili.
Ja sa teším veľmi a uvidíme, čo prinesie budúca sezóna,“ uviedol banskobystrický kapitán Ľubomír Willwéber.
Zverenci trénera Juraja Jarábka dotiahli postupovú úlohu do úspešného konca sériou troch víťazstiev. V piatok na domácom trávniku zdolali 3:0 poslednú Starú Ľubovňu po dvoch góloch Dominika Veselovského a presnom zásahu Enza Arevala. Predviedli dominantný výkon.
„Áno, súhlasím, 3:0 a bolo tam veľmi veľa šancí. Práveže budem asi hráčov karhať za tie nepremenené šance, lebo sa to pýtalo. Ale musíme byť spokojní aj s 3:0, takže fajn. Každú súťaž je ťažké vyhrať.
Sme majstri v druhej lige, zažil som to s ViOnom Zlaté Moravce, takže určite to radím medzi top úspechy,“ povedal 63-ročný kormidelník Jarábek, ktorý sledoval duel z tribúny, keďže si odpykával trest za karty.
Postup je zadosťučinením najmä pre skupinu Banskobystričanov a odchovancov, ktorých vypadnutie pred rokom nesmierne trápilo.
Dukla je tam, kam patrí
„Prežívam to s veľkou radosťou. Po tom vypadnutí to bolo trpké, že tú kariéru už dlhú nebudem mať a všetci tí srdciari, čo sme tu, odchovanci, sme boli z toho veľmi smutní. Povedali sme si, že do roka sa tam musíme vrátiť, pretože sme nechceli, aby to tak skončilo.
Teraz sme späť a sme šťastní. A hlavne hrdí na to, že Dukla je tam, kam patrí,“ vyjadril sa skúsený stredopoliar Branislav Ľupták.
Predošlý postup v roku 2022 oslavovali pod Urpínom po vyradení ŠKF Sereď z najvyššej súťaže a ako druhý tím tabuľky druhej ligy nemuseli Banskobystričania absolvovať baráž.
Potom strávili medzi slovenskou elitou tri sezóny, v prvej sa prebojovali do skupiny o titul. „Chceme hlavne využiť tie skúsenosti, ktoré sme mali predtým, tie tri roky v lige.
Vieme, že sa budeme musieť samozrejme posilniť, ale chceme pracovať koncepčne, nechceme sa fixovať len na A-mužstvo, máme aj B-tím a dlhodobú víziu zapracovať našich mladých hráčov a odchovancov do A-mužstva, takže berieme to komplexne.
Samozrejme, že nejaké veci sú už rozrobené, načrtnuté, ale ešte je iba apríl. Už vieme, čo chceme, koho by sme chceli, akým spôsobom chceme skladať káder,“ vyjadril sa športový riaditeľ Jozef Mores.
Zadosťučinenie za celú sezónu
Na jeho slová nadviazal majiteľ klubu Peter Krnáč: „Prežívam zmiešané pocity, ale veľkú radosť a zadosťučinenie za celú sezónu, ktorú sme zvládli štart - cieľ.
Od soboty budeme pracovať na tom, aby sme sa v prvej lige v prvom rade zachránili, hrali pekný futbal, zapracovali mladých dorastencov do kádra a bavili divákov, aby ich prišlo na Štiavničky viac.“
Medzi skúsených odchovancov v kádri víťaza druhej ligy patrí aj stredopoliar Jakub Považanec. V 35 rokoch si užil prvé veľké oslavy na trávniku s fanúšikmi: „Dá sa povedať, že je to môj prvý úspech, aj keď v druhej lige, že sme niečo vyhrali, ale dúfam, že nie je posledný.
Na oslavách sa ešte dohodneme s trénermi a vedením, lebo v sobotu čaká B-mužstvo dôležitý zápas, keďže aj ten B-tím má našliapnuté na prvé miesto. Takže uvidíme, či budú oslavy väčšie teraz, alebo počkáme a odložíme to o týždeň neskôr. Ale určite budú bujaré, ako sa patrí.“
Ako spomenul Považanec, Dukla môže v druhej lige figurovať aj v sezóne 2026/27, ale s B-mužstvom. Rezerva totiž v skupine Stred tretej ligy okupuje tretiu priečku s trojbodovou stratou na prvé Námestovo.
V Banskej Bystrici tak majú priestor dať šancu mladým hráčom a členom širšieho kádra v A-tíme, zatiaľ čo „béčko“ môžu posilniť skúsenejší futbalisti.
„Určite áno. Máme aj 'béčko', ktoré hrá o postup, takže musíme to nejako skĺbiť, ale je taký plán, že dáme tým chlapcom určite šancu,“ dodal tréner Jarábek.