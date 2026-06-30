Obranca Realu sa postaví pred súd. Ušiel mu pes a napadol tínedžera

Obranca Ferland Mendy zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid sa postaví pred súd po tom, čo jeden z jeho psov po úteku z pozemku údajne zaútočil na tínedžera a na dva ďalšie psy. Informovali o tom španielske médiá.
Súkromná žaloba žiada na súdnom pojednávaní šesťmesačný trest odňatia slobody pre spôsobenie zranenia z hrubej nedbanlivosti, ako aj pokuty, uviedol madridský súd v dokumente ešte zo 7. januára.
Tajná žaloba tvrdí, že k udalosti došlo v januári 2023, keď štyri psy vlastnené Mendym ušli z jeho pozemku v bohatej madridskej štvrti Alcobendas kvôli ponechanej otvorenej bráne po príchode vozidla.
Podľa správ jeden z jeho psov napadol psa inej ženy, ktorý bol následne zranený a musel byť utratený. Pri pokuse o zásah bol uhryznutý 17-ročný chlapec spolu so psom príbuzného, ktorého viedol na prechádzke. Prokuratúra žiada pokuty za priestupok spôsobenia zranenia.
Tridsaťjedenročný ľavý obranca Mendy podpísal zmluvu s Realom Madrid v roku 2019 po príchode z francúzskeho Lyonu, no jeho kariéru narušili viaceré zranenia.