Obranca Realu sa postaví pred súd. Ušiel mu pes a napadol tínedžera

Ferland Mendy v drese Realu
Ferland Mendy v drese Realu (Autor: TASR/AP)
SITA|30. jún 2026 o 16:00
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K incidentu malo dôjsť v januári 2023.

Obranca Ferland Mendy zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid sa postaví pred súd po tom, čo jeden z jeho psov po úteku z pozemku údajne zaútočil na tínedžera a na dva ďalšie psy. Informovali o tom španielske médiá.

Súkromná žaloba žiada na súdnom pojednávaní šesťmesačný trest odňatia slobody pre spôsobenie zranenia z hrubej nedbanlivosti, ako aj pokuty, uviedol madridský súd v dokumente ešte zo 7. januára.

Tajná žaloba tvrdí, že k udalosti došlo v januári 2023, keď štyri psy vlastnené Mendym ušli z jeho pozemku v bohatej madridskej štvrti Alcobendas kvôli ponechanej otvorenej bráne po príchode vozidla.

Podľa správ jeden z jeho psov napadol psa inej ženy, ktorý bol následne zranený a musel byť utratený. Pri pokuse o zásah bol uhryznutý 17-ročný chlapec spolu so psom príbuzného, ktorého viedol na prechádzke. Prokuratúra žiada pokuty za priestupok spôsobenia zranenia.

Tridsaťjedenročný ľavý obranca Mendy podpísal zmluvu s Realom Madrid v roku 2019 po príchode z francúzskeho Lyonu, no jeho kariéru narušili viaceré zranenia.

La Liga

    Ferland Mendy v drese Realu
    Ferland Mendy v drese Realu
    Obranca Realu sa postaví pred súd. Ušiel mu pes a napadol tínedžera
    dnes 16:00
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