Bývalý obranca Tottenhamu dostal v Kórejskej republike dištanc. Previnil sa rasistickým gestom

SOUL. Argentínčan Mauricio Taricco dostal dištanc na päť zápasov za rasistické gesto voči rozhodcovi počas zápasu juhokórejskej K League. Päťdesiatdvaročná niekdajšia hviezda anglickej Premier League aktuálne pracuje ako asistent trénera v tíme Jeonbuk Hyundai Motors, teda u úradujúceho šampióna.
Taricco spochybnil neudelenie penalty za ruku a následne údajne nazval rozhodcu "rasistom", pričom si prsty priložil na okraj očí a potiahol ich nadol. Arbiter Kim Woo-seong ho za uvedené gesto vylúčil.
Vedenie súťaže informovalo, že spomenuté gesto je všeobecne považované za urážlivé voči ľuďom určitej rasy a podobné správanie už viedlo k sankciám od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Taricco tvrdil, že len ukazoval na oči, aby spochybnil, či rozhodca videl faul, no zástupcovia K League jeho argument odmietli.
Okrem dištancu dostal Taricco aj pokutu 20 miliónov wonov, čo je v prepočte necelých 12-tisíc eur. Klub Jeonbuk Hyundai Motors získal tento rok svoj desiaty titul v K League.
Tréner Gus Poyet, bývalý hráč Chelsea či Tottenhamu, priviedol Taricca ako asistenta na začiatku tohto roka. Obaja spolupracovali aj v Anglicku, Grécku, Španielsku, Číne a Francúzsku.
Taricco ešte ako obranca hrával v Anglicku za Ipswich Town, Tottenham Hotspur, West Ham Unite aj Brighton & Hove Albion.