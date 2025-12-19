Veľká smola pre brankára PSG. Proti brazílskemu tímu chytil štyri penalty

Brankár PSG Matvej Safonov chytá penaltu vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA proti Flamengu.
Brankár PSG Matvej Safonov chytá penaltu vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA proti Flamengu. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. dec 2025 o 14:58
PSG vďaka nemu získalo trofej pre víťaza Interkontinentálneho pohára FIFA.

Brankár Matvej Safonov z Paríža Saint-Germain utrpel zlomeninu ľavej ruky. Oznámil to klub vo vyhlásení.

Rus v stredu v Katare zneškodnil štyri pokusy v rozstrele z 11 metrov, PSG vďaka tomu zdolal brazílske Flamengo a získal trofej pre víťaza Interkontinentálneho pohára FIFA.

Oznámenie prišlo v predvečer zápasu Francúzskeho pohára, PSG sa v ňom stretne s tímom z 5. ligy Vendée Fontenay. V bráne bude buď jednotka Lucas Chevalier, alebo tretí brankár Renato Marin.

Fotogaléria zo zápasu Paríž St. Germain - Flamengo (Interkontinentálny pohár - finále)
Hráč Fabian Ruiz z PSG sa teší po góle počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.
Hráči PSG sa tešia po góle spoluhráča Chviču Kvaraccheliju počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.
Hráč Chviča Kvaracchelija z PSG sa teší z gólu počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.
Hráč Nuno Mendes (vľavo) z PSG a Guillermo Varela z CR Flamengo počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.
Hráč Fabian Ruiz z PSG sa teší po góle počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.Hráč Joao Neves (vľavo) z PSG a Jorginho z CR Flamengo počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.Hráč Jorginho z Flamenga sa teší z gólu počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.Hráč Jorginho z Flamenga strieľa gól počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.Hráči PSG oslavuj víťazstvo vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe 17. decembra 2025. Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025. Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.Brankár PSG Matvey Safonov drží trofej po víťazstve vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe 17. decembra 2025. Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025. Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.Hráč PSG Marquinhos drží trofej po víťazstve vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe 17. decembra 2025. Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025. Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.Hráč PSG Marquinhos drží trofej po víťazstve vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe 17. decembra 2025. Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025. Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.Hráči Flamenga stoja na pódiu po prehre vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe 17. decembra 2025. Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025. Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.Hráči PSG sa tešia po víťazstve vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe 17. decembra 2025. Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025. Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.Hráč PSG Lucas Hernandez drží trofej po víťazstve vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe 17. decembra 2025. Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025. Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.

„Matvej Safonov utrpel zlomeninu ľavej ruky po zápase proti Flamengu. Ďalšie informácie poskytneme o tri až štyri týždne,“ uviedol klub.

Dvadsaťšesťročný Safonov začal sezónu ako dvojka, ale predviedol v sezóne niekoľko

dnes 14:58
