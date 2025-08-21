VIDEO: Vojtko sa udomácnil v Poľsku nádherným gólom. Cítim sa tu dobre, povedal

GDAŇSK. Slovenský futbalista Matúš Vojtko sa rýchlo udomácnil v najvyššej poľskej súťaži. V drese Lechie Gdaňsk odohral od začiatku nového ročníka všetky zápasy, v uplynulom kole proti Zaglebie Lubin si dokonca pekným gólom otvoril účet v Ekstraklase.
Jeho tím je však v tabuľke na poslednom mieste. Dvadsaťštyriročný obranca verí, že sa Lechia bude posúvať vyššie.
Vojtkov odchod do Poľska bol spôsobený najmä tým, že chcel tráviť viac času na ihrisku. V Slovane Bratislava bolo na jeho mieste krajného obrancu ťažké získať si pravidelnú účasť v zápasoch.
„V podstate sme to s agentom riešili už dlhšiu dobu, aby sme našli to najlepšie riešenie pre mňa a pre posun v kariére. S odohranými minútami som nanajvýš spokojný,“ povedal Vojtko pre TASR.
Dal krásny gól
V uplynulom kole dal slovenský obranca krásny gól, keď zhruba z 19 metrov vystrelil ľavačkou a lopta sa od žrde dostala za bránkovú čiaru.
Týmto presným zásahom znížil na 1:2 a Lechia potom dokonca vyrovnala. Domáci však dali ešte štyri góly a zvíťazili 6:2.
„Spoluhráč mi to dobre nachystal na roh šestnástky a bol som si istý, že sa do toho musím oprieť a mieriť na zadnú žrď. A nakoniec to tam aj krásne zapadlo. Ale tento gól bol v konečnom výsledku nepodstatný, lebo sme vysoko prehrali.“
VIDEO: Gól Matúša Vojtka
Vojtkova Lechia dala za päť kôl 11 gólov, najviac v celej súťaži spolu s Cracoviou. Líder Wisla Plock má na konte len 8 gólov. Gdaňsk však inkasoval až 17-krát a bez bodu je zatiaľ posledný.
„Posledná priečka nám patrí presne pre to, že veľa inkasujeme. Osobne si myslím, že keď dáme dokopy obranu a zlepšíme sa v bránení ako celý tím, tak sa budeme v tabuľke šplhať smerom nahor.
Nemyslím si, že je to také zlé ako to vyzerá v tabuľke. Aj predošlé zápasy sme mohli dotiahnuť do víťazstva, ale bohužiaľ nedotiahli sme to do zdarného konca.“
Pozrie si Slovan
V ofenzíve sa však Lechii darí a to aj zásluhou útočníka Tomáša Bobčeka. V novom ročníku dal 4 góly a dostal sa do hľadáčika Slavie Praha.
„Z ´Boba´ sa nesmierne teším, lebo dáva futbalu naozaj veľa a mužstvu s gólmi veľmi pomáha. Urobil veľký progres, odkedy si ho naposledy pamätám z Ružomberka,“ uviedol Vojtko.
Gdaňsk sa môže vyšplhať v tabuľke už tento víkend, doma privíta 14. tím tabuľky Arka Gdyňa. Vojtko si však ešte predtým pozrie súboj bývalých spoluhráčov zo Slovana Bratislava v prvom zápase play off Európskej ligy s Bernom.
„S chalanmi som samozrejme v kontakte, ale aj s inými ľuďmi z kolektívu, napríklad s fyzioterapeutom Rašom. Z vypadnutia Slovana s Kajratom som bol aj ja sklamaný, vcítil som sa do ich kože a viem, že mali na to, aby prešli cez tohto súpera.
Ale to je už minulosť, proti Young Boys im budem zasa držať palce a verím, že v domácom prostredí si vytvoria hrateľný výsledok do odvety.“
Dres meniť nechce
Slovenský obranca si napriek rýchlej adaptácii na Poľsko ešte len zvyká, zmluvu má do leta 2028. No ako pre TASR zdôraznil, momentálne je veľmi spokojný a dres by meniť nechcel.
„Poľská liga je špecifická, sám si na to ešte zvykám. Je dosť fyzická a behavá. Odporučil by som ju hráčom, ktorým vonia behať a byť neustále v súbojoch. Sústredím sa teraz na Lechiu a to, aké výzvy nás čakajú v tejto sezóne.
Momentálne si neviem predstaviť, že by som mal meniť v Poľsku dres. V Lechii sa za takú krátku dobu cítim veľmi dobre, v klube pracujú výborní ľudia, či sa to týka trénerského štábu, alebo vedenia, nemenil by som určite teraz nič.
Avšak do budúcna by som sa, asi ako každý mladý hráč, raz určite chcel posunúť zasa o stupienok vyššie.“