Bobček je opäť na čele strelcov poľskej ligy. Gólom a asistenciou prispel k výhre Lechie

Tomáš Bobček. (Autor: REUTERS)
TASR|6. apr 2026 o 22:23
ShareTweet0

Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Bobček sa v pondelkovom dueli 27. kola poľskej lige blysol gólom a asistenciou. Výrazne tak prispel k víťazstvu Lechie Gdansk doma nad Koronou Kielce 4:2.

Dvadsaťštyriročný Bobček sa do zostavy Lechie vrátil po dvojzápasovej absencii pre svalové zranenie a v 19. minúte sa podieľal spätnou prihrávkou na presnom zásahu srbského útočníka Aleksandara Čirkoviča.

Po necelej polhodine hry zvýšil z pokutového kopu na 2:0 pre svoj tím, ktorý sa vďaka zisku troch bodov dostal pred svojho súpera na deviatu priečku tabuľky Ekstraklasy.

Bol to jeho 15. ligový gól v prebiehajúcej sezóne a na čele tabuľky strelcov sa dotiahol na Karola Czubaka z Motoru Lublin.

Hral do 62. minúty. Celý zápas za domácich odohral jeho krajan, obranca Matúš Vojtko.

Tabuľka Ekstraklasy

    dnes 22:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Ekstraklasa»Bobček je opäť na čele strelcov poľskej ligy. Gólom a asistenciou prispel k výhre Lechie