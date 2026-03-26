Slovenský brankár má po konci v Česku nový klub. Sezónu dochytá v Poľsku

Dominik Holec. (Autor: FC Baník Ostrava/Facebook)
TASR|26. mar 2026 o 15:09
V Ekstraklase už v minulosti pôsobil.

Slovenský futbalista Dominik Holec sa po nedávnom konci v Baníku Ostrava upísal poľskému Piastu Glivice.

Podľa informácií klubu v ňom bude 31-ročný brankár pôsobiť minimálne do konca sezóny 2025/2026.

Holec už v Ekstraklase v minulosti hrával. Najskôr hosťoval v Rakowe Čenstochová a neskôr v Lechu Poznaň. Celkovo odchytal v Poľsku 20 zápasov a zaznamenal deväť čistých kont.

Do nového pôsobiska prichádza krátko po tom, čo sa s Baníkom dohodol na predčasnom ukončení zmluvy a stal sa z neho voľný hráč.

Za Ostravu odchytal 32 zápasov, vlani na jar sa podieľal na 3. mieste v lige a postupe do predkola Európskej ligy.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

