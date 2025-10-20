Klub z východu má vysoké ambície ako vždy. Nová posila hodnotí svoje výkony sebakriticky

Matúš Perháč (vľavo).
Matúš Perháč (vľavo). (Autor: Archív MP)
Peter Cingel|20. okt 2025 o 11:35
Myslím si, že môžem mužstvu pomôcť ešte viac, hovorí Matúš Perháč.

LIPANY. V Lipanoch sa futbal začal hrávať v roku 1925 – spočiatku rekreačne, neskôr aj súťažne.

Prvým názvom klubu bolo ŠK. Postupne sa Lipany prepracovali až k dnešnému názvu ŠK Odeva.

V 21. storočí si Lipianci trikrát zahrali aj v druhej lige, hoci nikdy v nej nezotrvali dlhšie. Za veľký úspech možno považovať aj postup do semifinále Slovenského pohára v roku 2024.

V súčasnosti chodia diváci v centre Hornotoryského regiónu na zápasy TIPOS III. ligy Východ. ŠK Odeva si v nej tradične počína veľmi dobre a patrí k mužstvám z hornej časti tabuľky.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar Matúš Perháč s futbalom v Lipanoch nezačínal, no dres klubu už obliekal viackrát – samozrejme, s prestávkami. O svojich futbalových začiatkoch i vývoji kariéry povedal:

„Moja futbalová kariéra začala v rodnej obci, za žiakov v FK Družstevník Plavnica. V dorasteneckom veku som prestúpil do Lipian, kde som odohral dve sezóny v mladšom aj staršom doraste.

Prvýkrát som dostal šancu v mužskom futbale po návrate do FK Družstevník Plavnica, kde sa vtedy hrala tretia liga. Neskôr som prestúpil do Starej Ľubovne.

Tam sa vytvorila super partia a podarilo sa nám postúpiť do tretej ligy a o rok neskôr z druhého miesta do Monacobet ligy. Potom som odohral sezónu v Bardejove a teraz opäť pokračujem v Lipanoch.“

Matúš Perháč.
Matúš Perháč. (Autor: Archív MP)

V Lipanoch mali vždy vysoké ambície – a inak to nie je ani v tomto ligovom ročníku. Skúsený stredopoliar ich vníma takto:

„Myslím si, že ciele klubu sú rovnaké ako každý rok – biť sa o čo najvyššie postavenie v tabuľke.“

Svoje pôsobenie v tíme hodnotí sebakriticky a s pokorou:

„Klub má silnú históriu a chlapci každou sezónou ukazujú, že patria medzi elitu v tretej lige. Dúfam, že mojím príchodom do mužstva budeme pokračovať v dobrej práci.

Zatiaľ nie som spokojný s výkonmi, ktoré predvádzam. Myslím si, že môžem mužstvu pomôcť ešte viac – a budem na tom pracovať.“

Matúš Perháč má pred sebou ešte dlhú futbalovú kariéru, no nezanedbáva ani pracovný a rodinný život. Vie, že dôležité je nájsť rovnováhu medzi futbalom, zamestnaním a rodinou.

„Moje futbalové ciele sú ostať pri futbale čo najdlhšie – ak zdravie dovolí, rád by som si tretiu ligu ešte pár sezón zahral.

Mimo futbalu, samozrejme, chodím do práce. Pracujem ako hasič a väčšinu voľného času trávim s mojou manželkou a synom, ako aj s kamarátmi a rodinou.“

Tabuľka TIPOS III. ligy Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
11
9
2
0
33:8
29
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
11
9
2
0
31:8
29
R
V
V
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
11
6
2
3
23:20
20
R
V
V
P
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
11
6
0
5
23:19
18
V
V
P
V
P
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
5
2
4
23:17
17
P
P
P
P
R
6
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
11
5
2
4
20:20
17
R
P
V
R
P
7
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
11
4
4
3
25:19
16
R
P
R
P
R
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
11
4
3
4
21:20
15
V
P
R
V
R
9
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
11
3
4
4
11:14
13
V
R
P
V
P
10
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
11
3
3
5
17:20
12
P
V
V
V
P
11
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
11
3
3
5
11:15
12
V
V
R
R
P
12
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
11
2
2
7
12:35
8
P
R
R
P
V
13
FK PopradFK PopradFK Poprad
11
2
1
8
7:21
7
P
P
P
P
V
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
11
0
2
9
9:30
2
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Matúš Perháč (vľavo).
    Matúš Perháč (vľavo).
    Klub z východu má vysoké ambície ako vždy. Nová posila hodnotí svoje výkony sebakriticky
    Peter Cingel|dnes 11:35
