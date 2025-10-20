Klub z východu má vysoké ambície ako vždy. Nová posila hodnotí svoje výkony sebakriticky

LIPANY. V Lipanoch sa futbal začal hrávať v roku 1925 – spočiatku rekreačne, neskôr aj súťažne.
Prvým názvom klubu bolo ŠK. Postupne sa Lipany prepracovali až k dnešnému názvu ŠK Odeva.
V 21. storočí si Lipianci trikrát zahrali aj v druhej lige, hoci nikdy v nej nezotrvali dlhšie. Za veľký úspech možno považovať aj postup do semifinále Slovenského pohára v roku 2024.
V súčasnosti chodia diváci v centre Hornotoryského regiónu na zápasy TIPOS III. ligy Východ. ŠK Odeva si v nej tradične počína veľmi dobre a patrí k mužstvám z hornej časti tabuľky.
Dvadsaťsedemročný stredopoliar Matúš Perháč s futbalom v Lipanoch nezačínal, no dres klubu už obliekal viackrát – samozrejme, s prestávkami. O svojich futbalových začiatkoch i vývoji kariéry povedal:
„Moja futbalová kariéra začala v rodnej obci, za žiakov v FK Družstevník Plavnica. V dorasteneckom veku som prestúpil do Lipian, kde som odohral dve sezóny v mladšom aj staršom doraste.
Prvýkrát som dostal šancu v mužskom futbale po návrate do FK Družstevník Plavnica, kde sa vtedy hrala tretia liga. Neskôr som prestúpil do Starej Ľubovne.
Tam sa vytvorila super partia a podarilo sa nám postúpiť do tretej ligy a o rok neskôr z druhého miesta do Monacobet ligy. Potom som odohral sezónu v Bardejove a teraz opäť pokračujem v Lipanoch.“
V Lipanoch mali vždy vysoké ambície – a inak to nie je ani v tomto ligovom ročníku. Skúsený stredopoliar ich vníma takto:
„Myslím si, že ciele klubu sú rovnaké ako každý rok – biť sa o čo najvyššie postavenie v tabuľke.“
Svoje pôsobenie v tíme hodnotí sebakriticky a s pokorou:
„Klub má silnú históriu a chlapci každou sezónou ukazujú, že patria medzi elitu v tretej lige. Dúfam, že mojím príchodom do mužstva budeme pokračovať v dobrej práci.
Zatiaľ nie som spokojný s výkonmi, ktoré predvádzam. Myslím si, že môžem mužstvu pomôcť ešte viac – a budem na tom pracovať.“
Matúš Perháč má pred sebou ešte dlhú futbalovú kariéru, no nezanedbáva ani pracovný a rodinný život. Vie, že dôležité je nájsť rovnováhu medzi futbalom, zamestnaním a rodinou.
„Moje futbalové ciele sú ostať pri futbale čo najdlhšie – ak zdravie dovolí, rád by som si tretiu ligu ešte pár sezón zahral.
Mimo futbalu, samozrejme, chodím do práce. Pracujem ako hasič a väčšinu voľného času trávim s mojou manželkou a synom, ako aj s kamarátmi a rodinou.“