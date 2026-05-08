Koniec slovenského kapitána. Bero odchádza z Bochumu po troch sezónach

Matúš Bero (Autor: X/ VfL Bochum 1848)
TASR|8. máj 2026 o 18:32
Klub sa s celým tímom rozlúči v záverečnom domácom zápase.

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero opúšťa káder nemeckého druholigistu VfL Bochum 1848.

Klub na svojej webstránke oficiálne potvrdil odchod 30-ročného stredopoliara, ktorému po sezóne vyprší trojročná zmluva. Spolu s ním sa lúči aj ďalších desať hráčov.

VfL sa plánuje so všetkými jedenástimi hráčmi slávnostne rozlúčiť v záverečnom domácom zápase ligovej sezóny v sobotu proti Hannoveru 96. Poďakuje sa aj svojmu slovenskému kapitánovi, Bero odchádza z Bochumu po troch sezónach.

„Kapitán opúšťa loď: V 81 súťažných zápasoch za VfL bol Matúš Bero vždy vzorom bojovníka, pričom doteraz strelil sedem gólov a na ďalšie štyri prihral.

Svojím rozhodujúcim gólom pri víťazstve 3:2 vonku nad Bayernom Mníchov si Bero zabezpečil miesto v klubovej histórii VfL. Prajeme ti všetko najlepšie a veľa úspechov, milý Matúš,“ napísal klub na svojom webe.

Odchovanec trenčianskeho futbalu prišiel do Bochumu v júni 2023 z holandského Vitesse Arnhem, predtým pôsobil aj v tureckom Trabzonspore. V prebiehajúcom ročníku zasiahol do 22 ligových duelov, v ktorých neskóroval, jediný tohtosezónny gól dal v Nemeckom pohári.

Ambície VfL na postup do najvyššej Bundesligy sa už dávnejšie rozplynuli, dve kolá pred koncom sezóny patrí Bochumu v tabuľke 11. miesto s 18-bodovou stratou na barážovú tretiu priečku.

