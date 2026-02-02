Bero na konci sezóny asi opustí nemecký klub. Do slovenskej ligy sa neplánuje vrátiť

Slovenský futbalista Matúš Bero v drese Bochumu.
Slovenský futbalista Matúš Bero v drese Bochumu. (Autor: TASR)
SITA|2. feb 2026 o 12:01
ShareTweet0

Naznačil, že letné mesiace prinesú v Bochume výrazné zmeny a keďže mu končí kontrakt, pravdepodobne zamieri inde.

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero s najväčšou pravdepodobnosťou stojí pred dôležitým rozhodnutím vo svojej kariére.

Skúsený 30-ročný stredopoliar v rozhovore pre denník Šport otvorene priznal, že jeho čas v nemeckom druholigovom klube VfL Bochum sa pravdepodobne chýli ku koncu a po sezóne 2025/2026 očakáva zmenu pôsobiska. O návrate do slovenskej ligy však momentálne neuvažuje.

Bero naznačil, že letné mesiace prinesú v Bochume výrazné zmeny a keďže mu končí kontrakt, pravdepodobne zamieri inde. „Ťažko sa mi na to odpovedá, keďže v lete mi končí kontrakt a pravdepodobne z Bochumu odídem,“ uviedol reprezentant.

Káder prejde opäť veľkou obmenou

Dodal, že podobná situácia sa netýka len jeho: „Takých je nás veľmi veľa a mnohí chalani sú u nás na hosťovaní. Káder prejde opäť veľkou obmenou.“

Na otázku, či prebiehajú rokovania o predĺžení zmluvy, odpovedal jednoznačne. „Nerokujeme a pravdepodobne ani nebudeme rokovať,“ priznal Bero. Hoci si necháva malé zadné dvierka, jeho smerovanie je pomerne jasné:

„Samozrejme, nikdy nehovor nikdy, ale od leta by sme si chceli vyskúšať a zažiť niečo nové. Uvidíme, čo príde.“

Matúš Bero (Slovensko) a Leonardo Barreiro (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale.
Matúš Bero (Slovensko) a Leonardo Barreiro (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale. (Autor: TASR)

Odchovanec AS Trenčín zároveň prezradil, že pri výbere nového klubu už nebude rozhodovať len športová ambícia.

„Nemám niečo vysnívané,“ vysvetlil. „Naposledy som si hovoril, že by som chcel zažiť angažmán v niektorej z elitných piatich líg. To mi vyšlo a teraz už budem rozmýšľať nad každou ponukou aj z pohľadu rodiny.“

Ako dodal, dôležitým faktorom bude aj kvalita života: „Chceli by sme si nájsť také miesto, kde sa nám bude dobre žiť a kde budeme spokojní.“

Nechystám sa na Slovensko

V slovenskom futbalovom prostredí sa medzičasom objavili špekulácie o možnom návrate domov, konkrétne o záujme SK Slovan Bratislava.

Bero však tieto dohady rázne schladil. „Nechystám sa na Slovensko, a tak to bude zrejme ešte dlhšie obdobie,“ vyhlásil bez okolkov.

Tabuľka 2. Bundesligy

Nemecko

Slovenský futbalista Matúš Bero v drese Bochumu.
Slovenský futbalista Matúš Bero v drese Bochumu.
Bero na konci sezóny asi opustí nemecký klub. Do slovenskej ligy sa neplánuje vrátiť
dnes 12:01
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Nemecko»Bero na konci sezóny asi opustí nemecký klub. Do slovenskej ligy sa neplánuje vrátiť