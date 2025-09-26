Michalovce hlásia návrat odchovanca. Slovenský stredopoliar prichádza z Grécka

MICHALOVCE. Slovenský futbalový stredopoliar Matúš Begala si bude opäť obliekať dres MFK Zemplín Michalovce. S účastníkom Niké ligy podpísal dvojročný kontrakt s opciou na ďalší rok.
Dvadsaťštyriročný Begala je odchovanec Michaloviec. Debut v A-tíme si pripísal v roku 2017 a z východu Slovenska odišiel v júli 2023.
Uplynulé dve sezóny strávil v gréckom druholigovom klube PAS Giannina.
„V klube boli nejaké problémy, ktoré celé dva roky pretrvávali, a tak som sa rozhodol zmluvu nepredĺžiť. Mal som rozrobených viacero vecí. S Michalovcami to bolo najintenzívnejšie a aj rokovania išli najrýchlejšie.
Nechcel som už dlhšie čakať, preto som sa rozhodol pre MFK Zemplín, pre klub, v ktorom som už ako doma. Nemôžem sa už dočkať, keď znovu vybehnem na ihrisko v michalovskom drese.
Verím, že mužstvu budem nápomocný a úspešne zvládneme túto sezónu,“ uviedol Begala pre klubový web.