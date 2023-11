Najvernejší fanúšik Lutonu má štyri nohy. Dokazuje, že láska k futbalu nepozná prekážky

Reaguje na hvizd rozhodcov

Prítomnosť psa na takomto neobvyklom mieste má svoje dôvody – emocionálne, no predovšetkým praktické. Matt sa narodil ako nevidiaci. Počas života podstupoval liečbu, vďaka ktorej sa mu zrak čiastočnej prinavrátil, no postupne ho opäť začal strácať.

Momentálne vidí len veľmi slabo na ľavé oko. Cestou na štadión preto musí stopercentne dôverovať svojmu štvornohému najlepšiemu priateľovi. Ten ho zavedie všade, kam potrebuje.

„Reaguje na hvizd rozhodcu. Keď zaznie píšťalka, zdvihne zrak. Ale normálne spí a ľudí pokrýva psími chlpmi. Keď vyskočím pri góle, on vyskočí so mnou.

Nebral by som ho sem, keby mu to prekážalo, alebo keby to neznášal. On si však predo mňa ľahne a zaspí. Prespal dokonca aj postup z The Championship do Premier League,“ hovorí Matt pre The Athletic.