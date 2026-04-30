Skončil len týždeň po zostupe. Dúbravku povedie v závere sezóny člen realizačného tímu

Anglický futbalový klub FC Burnley sa po potvrdení vypadnutia z Premier League rozlúčil s trénerom Scottom Parkerom.
Tím, kde na poste jednotky pôsobí slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, povedie v záverečných štyroch dueloch člen realizačného tímu Mike Jackson.
Štyridsaťpäťročný Angličan prebral „The Clarets“ pred štartom minulej sezóny po odchode Vincenta Kompanyho. Klub vrátil na prvý pokus do najvyššej súťaže aj vďaka 31 duelom za sebou bez prehry.
V najvyššej súťaži sa však staronový účastník trápil a jeho zostup do Championship potvrdila minulotýždňová domáca prehra s Manchestrom City (0:1).
Vedenie po prehre ešte s Parkerom rokovalo o pokračovaní, no napokon sa obe strany dohodli na ukončení spolupráce. Parker sa s fanúšikmi rozlúčil prostredníctvom vyjadrenia na oficiálnej klubovej stránke.
„Bolo mi cťou byť trénerom tohto klubu. Užil som si každý moment našej cesty, no teraz je správny čas vydať sa iným smerom. S hrdosťou budem spomínať najmä na postup do Premier League a fanúšikom i celému klubu prajem len to najlepšie.“
Tridsaťsedemročný Dúbravka podpísal v Burnley pred sezónou ročnú zmluvu a o svojej budúcnosti zatiaľ oficiálne nerozhodol.