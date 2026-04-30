Manchester United predĺžil zmluvu s odchovancom. Hral aj vo finále ME za Anglicko

Kobbie Mainoo v drese Manchestru United. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. apr 2026 o 15:02
Manchester United predĺžil zmluvu so stredopoliarom Kobbiem Mainoom. Dvadsaťjedenročný anglický futbalista sa „Červeným diablom“ upísal do júna 2031. Informoval o tom klubový web.

Mainoo je odchovancom United a v prvom tíme pôsobí od roku 2022.

V prvej polovici tejto sezóny však vypadol zo zostavy a pravidelne začal nastupovať až po januárovom odvolaní trénera Rubena Amorima a príchode Michaela Carricka.

V posledných trinástich ligových zápasoch bol Mainoo dvanásťkrát v základnej zostave. Celkovo doteraz za United odohral 98 zápasov a strelil sedem gólov.

Na konte má aj 12 štartov za Anglicko, za ktoré nastúpil v základnej zostave aj vo finále ME 2024.

