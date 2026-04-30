Dopingový prípad Ukrajinca. Vzorka B potvrdila nález, dostal dištanc od Futbalovej asociácie

Na archívnej snímke z 27. októbra 2024 futbalista Chelsea Londýn Mychajlo Mudryk. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. apr 2026 o 10:19
Mal v októbri 2024 pozitívny test na meldónium.

Útočník Mychajlo Mudryk z Chelsea dostal od anglickej Futbalovej asociácie (FA) štvorročný trest za doping.

Ukrajinský reprezentant sa proti nemu okamžite odvolal na arbitráž CAS. Informovali o tom britské médiá.

Dvadsaťpäťročný Mudryk mal v októbri 2024 pozitívny test na meldónium a bol dočasne suspendovaný.

Dištanc za užitie tejto látky, zakázanej od roku 2016, dostala v minulosti napríklad ruská tenisová hviezda Maria Šarapovová.

Mudryk sa bránil tvrdením, že látku vedome nikdy neužil, doping však potvrdila aj kontrola vzorky B a od FA bývalý hráč Šachtaru Doneck dostal trest zákazu štartov na štyri roky. Proti trestu sa odvolal na CAS, dátum pojednávania zatiaľ nebol stanovený.

