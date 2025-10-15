Legendárny Nemec odmietol rozlúčkový zápas. Uplynulé roky boli zvláštne, povedal


Mats Hummels v drese klubu Borussia Dortmund. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. okt 2025 o 16:56
Nemec strávil väčšinu hráčskej kariéry v Borussii Dortmund.

BERLÍN. Bývalý nemecký futbalový reprezentant Mats Hummels odmietol oficiálnu rozlúčku s národným tímom. Dôvodom jeho rozhodnutia má byť „emocionálne odcudzenie“.

Tridsaťšesťročný Hummels, ktorý toto leto ukončil hráčsku kariéru, si naposledy obliekol dres reprezentácie v novembri 2023.

„Uplynulých pár rokov bolo zvláštnych. Za národný tím som poriadne nehral od roku 2018. Odohral som iba ME 2021 a dva prípravné zápasy v USA a v Rakúsku,“ konštatoval niekdajší obranca podľa DPA.

Nemecký futbalový zväz (DFB) si Hummelsa uctil v septembri pred kvalifikačným zápasom na MS 2026 proti Severnému Írsku (3:1). Rolu v tom však zohral športový riaditeľ DFB Rudi Völler.

„Rudi je jednoducho skvelý človek. Keď zavolal, povedal som, že som za. V skutočnosti som bol presvedčený, že mi to už netreba, pretože ubehlo príliš veľa času.

Bolo tam veľa chalanov, ktorých nepoznám a s ktorými som sa nikdy ani len nerozprával,“ dodal Hummels.

Nemec strávil väčšinu hráčskej kariéry v Borussii Dortmund, s ktorou získal po dva ligové tituly, domáce poháre a Superpoháre.

Štyrikrát triumfoval v Bundeslige s konkurenčným Bayernom Mníchov a bol tiež súčasťou víťaznej nemeckej reprezentácie na MS 2014.

